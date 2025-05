« Des explosions supersoniques », Venus Aerospace teste son moteur à détonation rotative

Basée à Houston, dans l’État du Texas, aux États-Unis, Venus Aerospace est une entreprise qui ambitionne de révolutionner le secteur du transport aérien. Elle travaille à cet effet au développement d’avions de ligne supersoniques/hypersoniques capables de filer jusqu’à Mach 6, soit environ 7 400 km/h. Le Stargazer M4, censé être son premier appareil du genre, devrait pouvoir voler à Mach 4 (~4 900 km/h). Bref, l’entreprise fondée en 2020 par l’ingénieur américain Andrew Duggleby et sa femme, Sassie Duggleby, a des objectifs pour le moins ambitieux. Mais avant d’en arriver là, elle devra d’abord concevoir un moteur suffisamment performant pour atteindre de telles vitesses. Venus Aerospace développe ainsi depuis un certain temps un moteur-fusée à détonation rotatif (RDRE) qui s’appuie sur des explosions supersoniques pour générer de la poussée.

Un essai satisfaisant

Dans cette perspective, une étape majeure a été franchie le 14 mai dernier. Venus Aerospace affirme avoir testé ce jour-là un prototype de fusée doté de sa technologie de RDRE, avec des résultats jugés prometteurs. L’essai s’est déroulé au Nouveau-Mexique, plus précisément au spatioport grand public Spaceport America, développé par Virgin Galactic. Contrairement à d’autres conceptions, celle de Venus Aerospace repose sur une technologie qui permet au moteur à détonation d’assurer toutes les phases du vol, c’est-à-dire le décollage, la croisière et l’atterrissage.

Une technologie avancée

Dans leur conception traditionnelle, les moteurs à détonation rotative sont effectivement censés démarrer uniquement lorsque la vitesse de déplacement de l’aéronef est suffisamment élevée pour entrainer le flux d’air intérieur. Cela signifie qu’il faut recourir à un autre propulseur pour assurer le décollage et l’atterrissage. Venus Aerospace affirme avoir réussi à s’affranchir de cette contrainte grâce à son statoréacteur à détonation VDR2 dévoilé en 2024. Celui-ci reprend la conception de base des moteurs à détonation rotative. Il ne comporte par exemple aucune pièce mobile. Le RDRE intégré fonctionne au moyen d’explosions continues et contrôlées. Celui-ci comprend une chambre vide où le carburant et l’oxydant sont injectés pour créer une onde de choc supersonique afin de démarrer et maintenir le cycle de combustion du système tout au long du vol.

Une première mondiale ?

Outre son fonctionnement révolutionnaire, le propulseur mis au point par Venus Aerospace présenterait une meilleure efficacité de combustion par rapport aux moteurs-fusées conventionnels. À cela s’ajouterait un rapport poussée-poids plus élevé. Malheureusement, aucun chiffre n’a été communiqué concernant ce récent test qui, comme le souligne notre source, pourrait être le premier vol réussi d’un moteur à détonation rotative au monde.

En effet, bien que l’Agence spatiale japonaise (JAXA) ait testé en vol sa propre technologie du genre en 2021 et 2024, ces essais ont eu lieu dans l’espace, et non dans l’atmosphère terrestre. Plus d’infos : venusaero.com. Avec ces essais, verrons-nous des avions supersoniques commerciaux voler de nouveau dans le ciel ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .