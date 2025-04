« Du jamais vu depuis le Concorde », l’avion privé Bombardier vole à Mach 0,94 (1160 km/h)

L’aéronef expérimental sans pilote de la NASA X-43A, est considéré comme le plus rapide en atteignant Mach 9,6 lors d’un vol en 2004. Cependant, aucun avion commercial n’a jamais réussi à dépasser ou se rapprocher de la vitesse du son après le Concorde. Cependant, cela pourrait changer dans un avenir proche avec la mise en service du Global 8000. Conçu par Bombardier, ce luxueux jet d’affaires est pensé pour offrir un confort optimal aux passagers et est capable de voler à une vitesse proche de celle du son, mais aussi de parcourir plusieurs milliers de kilomètres, sans ravitaillement. Son vol inaugural est prévu pour cette année.

Une vitesse proche de Mach 1 et un rayon d’action de plus de 14 000 km

Selon Bombardier, le Global 8000 peut voler à plus de 1 160 km/h (Mach 0,94). Toutefois, sa vitesse de croisière maximale et sa vitesse de croisière normale sont respectivement de Mach 0,90 et de Mach 0,85. Ce qui reste particulièrement élevé pour un jet d’affaires. Concernant son rayon d’action, il est estimé à plus de 14 800 km (8 000 milles nautiques). Selon l’entreprise canadienne, ce jet d’affaires peut couvrir d’importantes distances, comme celle entre Dubaï et Houston ou Singapour et Los Angeles, sans aucune escale. Par ailleurs, il devrait être en mesure de se rendre à New-York depuis Londres en seulement quatre heures. Pour information, dans le développement du Global 8000, la société canadienne a tout d’abord mis au point un avion d’essai, baptisé FTV5. Lors de ses nombreux vols, ce dernier a réussi à franchir le mur du son.

Un avion d’affaires offrant un très haut niveau de confort à ses passagers

Le Global 8000 se démarque par sa vitesse et son rayon d’action exceptionnels, mais également par son niveau de confort particulièrement élevé. Ce jet d’affaires met à la disposition de ses passagers une cabine de plus de 15 m de long, équipée de sièges et de fauteuils Nuage, ainsi qu’une salle à manger et une cuisine. Il dispose aussi d’une zone comprenant, entre autres, un canapé et un téléviseur 4K de 55 pouces, et d’une suite avec un lit double, une table latérale escamotable, une garde-robe, des toilettes et une douche à l’italienne. D’autre part, une connexion internet à bande Ka est disponible dans toutes les zones de l’avion pour permettre aux passagers de communiquer de manière fluide avec leurs proches, leurs partenaires ou d’effectuer des vidéoconférences.

Un système d’éclairage innovant

Outre la connexion internet haut débit et les divers équipements, tels que les fauteuils ou le téléviseur de 55 pouces, Global 8000 est doté d’un système d’éclairage appelé Soleil. Cette technologie innovante ajuste la lumière de manière dynamique dans les différentes zones de l’aéronef, afin d’adapter le rythme circadien des passagers aux décalages horaires. En d’autres termes, il permet, dans une certaine mesure, d’éviter les mauvaises conséquences des décalages, comme la somnolence, l’irritabilité, la perte d’appétit ou les difficultés de concentration.

Il est à noter que les premiers jets de la société canadienne sont actuellement en cours de construction à Saint-Laurent (au Québec), à Querétaro (au Mexique) et à Red Oak (au Texas). Ils devraient entrer en service vers la fin de l’année 2025. Plus d’informations sur cet avion d’affaires sur bombardier.com. Comment trouvez-vous ce nouveau modèle de jet privé ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .