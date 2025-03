Electra, un avion électrique qui décolle sur une piste plus petite qu’un terrain de foot

Fondée en 2020, Electra est une entreprise américaine qui ambitionne de révolutionner la conception des avions afin de réduire leur impact environnemental. En effet, à l’échelle mondiale, l’aviation commerciale est responsable de plus de 2 % des émissions de gaz à effet de serre. Réduire ce taux est donc une nécessité alors que la plupart des pays visent à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour ce faire, Electra travaille sur un eSTOL (avion électrique à décollage et atterrissage court) prévu pour transporter jusqu’à neuf passagers sur des distances allant jusqu’à 2000 km à une vitesse de croisière d’environ 320 km/h.

Une conception ingénieuse

L’engin en développement chez Electra arbore une conception qui diffère de celle des eVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage verticaux). Il met en œuvre une technique de propulsion impliquant l’utilisation d’ailes soufflées. Il s’agit d’un effet aérodynamique dans lequel le souffle du moteur augmente la portance, ce qui a pour effet de réduire considérablement la distance de décollage et d’atterrissage. De plus, cette technique permet à l’appareil de monter rapidement. Il convient de noter au passage que l’avion de la jeune entreprise américaine sera doté de huit moteurs électriques placés le long des bords d’attaque de ses voilures.

Pratique et moins bruyant

Grâce à sa conception innovante, l’aéronef est capable de décoller à une vitesse de seulement 56 km/h. D’après Electra, cette performance permettra de l’opérer à partir d’un aérodrome de seulement 92 mètres de long et 31 mètres de large. Autant dire qu’il pourra décoller à partir d’une piste plus petite qu’un terrain de foot. Après tout, la start-up a été fondée dans le but de permettre des voyages aériens abordables tout en se passant des aéroports conventionnels et en évitant les émissions ainsi que les nuisances sonores. Lorsqu’il vole à une altitude de 152 mètres au-dessus du sol, l’Electra eSTOL émet un niveau sonore de 55 dB, c’est-à-dire comparable à celui d’une conversation normale en intérieur !

Un énorme succès commercial

Le concept d’avion eSTOL à zéro émission d’Electra a été présenté pour la première fois en 2021. Deux ans après, fin 2023, le premier modèle de démonstration de l’entreprise, le Goldfinch EL-2, a pris son envol. L’appareil biplace à voilure soufflée vole de façon assez régulière depuis le deuxième trimestre 2024. Selon le vice-président et directeur général d’Electra, J.P. Stewart, celui-ci génère tellement de portance qu’ils « n’ont pas encore trouvé la vitesse de décrochage ». En effet, il s’avère que l’EL2 est capable de se maintenir en l’air à des vitesses aussi basses que 40,7 km/h.

L’entreprise affirme avoir déjà reçu 2 200 précommandes pour son futur eSTOL de neuf places, l’EL9, pour un total de 9 milliards de dollars. L’aéronef révolutionnaire est censé entrer en service en 2028. Plus d’infos : electra.aero. L’aviation électrique progresse à grands pas, seriez-vous prêts à un vol dans ce type d’appareil ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .