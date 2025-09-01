JetZero dévoile le Z4, un avion à hydrogène à ailes intégrales « unique au monde »

Le transport aérien représente près de 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, il a généré à lui seul près de 21,2 millions de tonnes de CO₂ en 2023. Face à constat, l’aviation a besoin de se réinventer. Conscientes de cette urgence, de nombreuses institutions et entreprises mènent des projets visant à réduire l’impact environnemental des avions, l’objectif étant d’atteindre la neutralité carbone d’ici quelques décennies. Dans cette perspective, JetZero et SHZ Advanced Technologies ont décidé d’unir leur expertise afin de développer une variante du Z4 alimentée avec de l’hydrogène liquide. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’un avion révolutionnaire de type « aile-volante » conçu par la jeune entreprise américaine.

Un avion futuriste plus respectueux de l’environnement

Le fuselage du Z4, qui agit comme une surface portante, est censé réduire significativement la trainée. Par conséquent, son développeur, JetZero, prévoit une amélioration de l’efficacité énergétique jusqu’à 50 % par rapport aux avions classiques à fuselage tubulaire. Il faut savoir que dans sa version d’origine, l’aéronef utilise du kérosène comme combustible pour faire fonctionner ses deux moteurs situés sur son fuselage.

Le but du partenariat avec le Français SHZ Advanced Technologies consiste donc à rendre l’appareil encore plus respectueux de l’environnement. À noter que cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability 2050) de la NASA qui vise à promouvoir les technologies aéronautiques « vertes ».

Des technologies brevetées

L’année dernière, l’Agence spatiale américaine a octroyé à JetZero une subvention pour explorer l’utilisation de l’hydrogène liquide cryogénique comme carburant alternatif dans l’aviation commerciale. Grâce à ce soutien, la start-up, basée à Long Beach, en Californie, pourra concevoir des solutions techniques de stockage et de distribution de l’hydrogène liquide adaptées aux exigences du transport aérien. SHZ mettra à la disposition de son partenaire ses dizaines de technologies brevetées afin de faciliter la conception de l’avion de nouvelle génération. Fait intéressant, par rapport aux aéronefs conventionnels, le Z4 promet de pouvoir abriter des réservoirs plus volumineux sans compromettre l’espace dédié aux passagers grâce à sa conception caractérisée par l’absence de fuselage et d’empennage.

Faciliter la transition énergétique dans le secteur aérien

Par ailleurs, le positionnement des moteurs sur le dessus de l'appareil devrait réduire considérablement les nuisances sonores pour les zones résidentielles proches des aéroports. Avec cette nouvelle version du Z4, qui fonctionnera à l'hydrogène liquide, JetZero et SHZ Advanced Technologies veulent ainsi aider les compagnies aériennes à respecter leurs engagements en matière de neutralité carbone. Bref, le projet pourrait bien redéfinir les standards de l'aviation du futur.