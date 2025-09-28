« Le successeur du Concorde », l’avion supersonique de la NASA se prépare au décollage

Un demi-siècle après les premiers vols du Concorde, la NASA s’apprête à faire renaître le rêve du vol supersonique commercial. Dans cette perspective, l’agence fédérale américaine travaille sur un projet ambitieux qui vise à révolutionner le transport aérien en combinant vitesse extrême et réduction significative du bruit. Le projet en question, mené dans le cadre du programme Quesst, porte sur le développement d’un aéronef expérimental baptisé X-59. L’objectif est de démontrer qu’il est possible de voler à des vitesses supersoniques sans générer de nuisances sonores majeures. Comme vous l’aurez compris, l’appareil est développé à des fins non commerciales.

Un avion supersonique « silencieux » ?

Le X-59 est conçu pour voler à Mach 1.5, soit environ 1 590 km/h. À cette vitesse, il pourrait relier Londres à New York en moins de quatre heures, contre sept à huit heures actuellement avec les avions de ligne conventionnels. Bien que le Concorde ait été plus rapide atteignant Mach 2.04 (2 179 km/h), l’aéronef expérimental de la NASA promet un atout majeur : sa capacité à voler à des vitesses supérieures à celle du son sans générer de bang supersonique. Concrètement, le X-59 est conçu pour produire un simple « bruit sourd » à peine perceptible au sol. Cette innovation pourrait conduire à la levée des interdictions des vols supersoniques au-dessus des zones habitées.

Bientôt dans les airs

Autant dire qu’avec le X-59, la NASA ambitionne d’élargir l’horizon des vols supersoniques civils jusqu’ici entravé par des contraintes réglementaires et environnementales. En effet, si les tests sont concluants, cela pourrait inciter les autorités aéronautiques à changer de position vis-à-vis des réglementations en vigueur actuellement. L’appareil est actuellement testé à l’usine 42 de la US Air Force à Palmdale, en Californie. Après la vérification complète de ses systèmes de sécurité, le X-59 prendra son envol. Au cours de ce premier vol officiel, l’aéronef s’élèvera dans les airs à basse altitude à des vitesses tournant autour de 380 km/h. Le but sera d’évaluer les performances des systèmes embarqués ainsi que la stabilité de l’engin.

Stimuler l’innovation

Au cours des vols suivants, les ingénieurs feront grimper l’altitude et la vitesse jusqu’à franchir le mur du son. La NASA insiste sur le fait que leur objectif avec le X-59 n’est pas de remplacer le Concorde, entré en service en 1976 et retiré du marché en 2003. Il faut savoir que depuis la mise hors service de l’appareil, aucun avion commercial n’a réussi à combiner vitesse supersonique et viabilité économique.

Avec le programme Quesst, l'agence américaine veut ainsi ouvrir la voie à une nouvelle génération d'avions commerciaux supersoniques en stimulant l'innovation dans le secteur privé. Plus d'infos : nasa.gov. Des nombreux projets d'avions supersoniques sont en cours, lequel sera le premier à remporter cette course ?