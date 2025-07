Les avions de ligne supersoniques pourraient diviser par 2 la durée des vols commerciaux

Si vous ne le savez pas encore, Boom Supersonic est une entreprise basée à Denver, dans l’État du Colorado, aux États-Unis. Fondée en 2014 par l’entrepreneur américain Blake Scholl, elle ambitionne de relancer l’aviation commerciale supersonique qui est en veille depuis le retrait du Concorde en 2003. Pour ce faire, la société travaille sur un avion de ligne supersonique qui devrait entrer en service d’ici quelques années. Baptisé Ouverture et surnommé « le Fils du Concorde », cet appareil révolutionnaire pourrait réduire de moitié la durée des vols sur plus de 600 routes internationales. Du moins, c’est qu’ont affirmé récemment plusieurs hauts responsables du projet, rapporte notre source.

Vers un premier vol commercial avant 2030 ?

L’Overture promet de voler à Mach 1,7, soit environ 2100 km/h, ce qui représente le double de la vitesse des avions de ligne conventionnels. Bien que légèrement plus lent que le Concorde, qui atteignait Mach 2,02, il devrait accuser une conception plus durable et plus économique. Pour y parvenir, Boom portait jusqu’à récemment ses efforts au perfectionnement d’un démonstrateur baptisé XB-1. Ce prototype biplace a accompli plusieurs vols d’essai, tous avec des résultats positifs. La version commerciale, elle, est censée être capable de transporter plus de 60 personnes. Si tout se passe bien, l’Overture devrait recevoir son certificat de navigabilité d’ici à la fin de la décennie.

Une conception plus écologique

L’une des plus grandes innovations qu’apportera cet engin futuriste en préparation aux États unis est sa technologie propriétaire « Boomless Cruise ». Contrairement au Concorde, critiqué pour sa consommation excessive et son impact environnemental, l’Overture mise sur une conception plus responsable. Concrètement, il devrait pouvoir voler à des vitesses supersoniques au-dessus de zones habitées sans produire le fameux bruit d’explosion (bang supersonique) typique aux aéronefs qui franchissent le mur du son. On sait aussi que l’appareil sera fabriqué à partir de matériaux composites. Sa production sera effectuée dans le « Superfactory » de Boom Supersonic en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Des perspectives prometteuses

Fait intéressant, l’entreprise américaine a déjà enregistré 130 commandes pour l’Overture. Parmi ses clients figurent American Airlines, United Airlines et Japan Airlines. Le modèle économique de Boom repose en grande partie sur l’exploitation de routes aériennes rentables même sans changement réglementaire. Il convient de souligner au passage que Donald Trump a récemment mis fin à l’interdiction des vols civils supersoniques au-dessus du territoire américain, en vigueur depuis plus d’un demi-siècle.

Cela devrait ouvrir de nouvelles perspectives. Selon un rapport de Boom Supersonic, 87 % des passagers sont prêts à changer de compagnie aérienne pour bénéficier de vols supersoniques… Plus d'informations sur boomsupersonic.com.