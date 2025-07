L’Europe dévoile le projet INVICTUS, un avion hypersonique volant à MACH 5 (6 174 km/h)

Mené en partenariat avec la société britannique Frazer-Nash, le programme INVICTUS marque une étape décisive dans la course aux technologies de vol ultra-rapide. Il est financé par les programmes GSTP (Programme général de technologie de soutien) et TDE (Élément de développement technologique) de l’ESA. À travers ce nouveau projet, le consortium travaillera au développement d’une plateforme de test entièrement réutilisable. L’objectif est de permettre des campagnes d’essai successives, avec la possibilité de modifier les matériaux, les logiciels et les systèmes de propulsion entre chaque vol.

Un design préliminaire pour bientôt

Cette modularité de la nouvelle plateforme hypersonique offrira aux ingénieurs européens une certaine flexibilité, ce qui devrait leur donner la possibilité d’affiner leurs technologies dans des conditions réelles. À noter qu’en plus des entités mentionnées ci-dessus, le consortium réunit également l’américain Spirit AeroSystems et l’Université de Cranfield, en Angleterre. L’équipe prévoit de présenter le design préliminaire du système de vol d’ici un an. À terme, l’effort devrait donner naissance à un avion spatial hypersonique capable de filer à Mach 5, soit environ 6 200 km/h. L’un des principaux défis aux vols hypersoniques est la gestion thermique. À de telles vitesses, les parois externes des engins atteignent des températures extrêmement élevées en raison du frottement avec les molécules de l’atmosphère. Idem pour l’air qui entre dans les moteurs.

Un moteur révolutionnaire

Pour surmonter cette contrainte inhérente aux vols à très grande vitesse, INVICTUS mise sur une propulsion révolutionnaire. Le consortium travaille sur un moteur de fusée hybride pré-refroidi alimenté à l’hydrogène. Ce système repose sur une technologie développée par la société britannique Reaction Engines Ltd dans le cadre du programme SABRE. La technologie en question implique la mise en œuvre d’un échangeur thermique capable de refroidir l’air chaud en quelques millisecondes. Il est clair qu’avec une telle innovation, INVICTUS cherche à rendre l’accès à l’espace plus souple et plus durable. En permettant un décollage horizontal, le véhicule pourrait remplacer les lanceurs traditionnels, souvent coûteux et non réutilisables.

« Un nouveau paradigme de mobilité »

Les applications potentielles de l’appareil ne se limitent pas à l’espace. Le vol hypersonique pourrait révolutionner le transport aérien à basse altitude en réduisant considérablement les temps de trajet. Le secteur de la défense pourrait également bénéficier de cette avancée. Comme le souligne Tommaso Ghidini, responsable du département mécanique de l’ESA : « Le vol hypersonique n’est pas seulement la prochaine frontière de l’aérospatiale, c’est le portail vers un nouveau paradigme de mobilité, de défense et d’accès à l’espace. »

🚀Meet INVICTUS – Europe’s new hypersonic test platform. We have joined forces with UK-based Frazer-Nash to kick off INVICTUS, a research programme with the goal of developing hypersonic technologies applicable to future reusable vehicles capable of horizontal launch. Learn… pic.twitter.com/hFj7Ezf54I — European Space Agency (@esa) July 16, 2025

Bien sûr, le projet INVICTUS constitue aussi pour le Vieux continent une réponse aux programmes de développement d’engins hypersoniques portés par des pays comme la Chine et la Russie. Plus d’infos : esa.int. La course aux engins hypersoniques est belle et bien lancée entre tous les continents, qui sera le premier à atteindre cet objectif ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .