« Un Paris-Pékin en seulement 4h », la Chine dévoile le C949, le successeur du Concorde

L’Empire du Milieu travaille sur un avion de ligne supersonique censé pouvoir battre le Concorde en termes de rayon d’action et de nuisance sonore. L’appareil, baptisé C949, devrait entrer en service en 2049, ce qui coïncide avec la centenaire de la République populaire de Chine. La société aérospatiale chinoise COMAC a récemment dévoilé ses plans pour cet aéronef futuriste dont le développement souligne l’ambition du pays de devenir une référence mondiale en matière d’aviation supersonique. Un article scientifique publié en mars dernier dans la revue Acta Aeronautica Sinica révèle un nouveau projet de l’avionneur chinois. Il s’agit du développement d’un avion capable d’atteindre Mach 1,7 (~2100 km/h) à 16 km d’altitude et de parcourir 11 000 km.

Un fuselage innovant

De plus, l’avion de ligne supersonique serait plus silencieux que le Concorde. Il ne produirait qu’un vingtième du bang sonique généré par ce dernier. COMAC promet à cet effet un niveau sonore comparable à celui d’un sèche-cheveux, soit de seulement 83,9 décibels de niveau perçu (PLdB). À titre de comparaison, l’emblématique avion supersonique conçu conjointement par British Aircraft Corporation et Sud-Aviation produisait un bruit de 105 PLdB. Pour parvenir à cet exploit, le C949 adopterait une conception innovante. Il adopterait notamment un fuselage pouvant changer de forme avec une section médiane incurvée.

Un long nez en forme d’aiguille

Ce fuselage affaiblirait les ondes de choc, réduisant ainsi leur capacité à se transformer en bangs supersoniques. Le C949 disposerait aussi d’un nez pointu de 30 mètres de long qui, en plus de jouer un rôle important dans l’aérodynamisme, contribuerait à la réduction du bruit généré par le déplacement de l’appareil. En effet, cette partie diviserait l’onde de choc principale en trois impulsions plus douces. Comme si cela ne suffisait pas, le futur avion supersonique commercial de la Chine aurait deux turboréacteurs à double flux à cycle adaptatif avec des structures aérodynamiques spéciales afin d’améliorer les performances et réduire l’impact environnemental. COMAC envisage en outre de recourir à l’IA (intelligence artificielle) pour optimiser l’aspect aérodynamique à grande vitesse.

D’autres avions en vue

Le COMAC C949 est censé pouvoir transporter entre 28 et 48 passagers sur une distance d’environ 50 % supérieure à celle que pouvait parcourir le Concorde. À noter que l’avionneur chinois prévoit de lancer deux autres appareils d’ici à 2039. L’avion bicouloir C929 est attendu pour 2027, alors que le C939 de 400 places devrait entrer en service d’ici à la fin de la prochaine décennie. Bien sûr, la Chine n’est pas la seule nation à vouloir lancer des avions civils supersoniques. Les États-Unis sont également dans la course avec le programme X-59 de la NASA et l’Overture de Boom Supersonic, pour ne citer que ces deux projets. Ce projet verra-t-il le jour ? Quand verrons-nous un avion rivaliser avec le Concorde ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .