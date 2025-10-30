3I/ATLAS : le Réseau international d’alerte aux astéroïdes lance une campagne de surveillance

Le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) a récemment lancé une campagne de surveillance des objets interstellaires, dont la comète 3I/ATLAS (C/2025 N1). Découverte !

Un télescope celestron.
Un télescope celestron pour l'observation des étoiles. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Depuis quelque temps, 3I/ATLAS fait beaucoup parler de lui. Les débats font rage, car certains astronomes le considèrent comme le débris d’un artefact alien, à l’instar d’Avi Loeb dont nous avions parlé dans cet article. Tandis que d’autres le présentent comme une comète. Encore aujourd’hui, le mystère plane autour de ce mystérieux voyageur galactique, détecté pour la première fois au mois de juillet par le télescope ATLAS. Cependant, tous s’accordent à dire qu’une surveillance scientifique optimale de ces objets interstellaires est nécessaire. Dans ce contexte, le Réseau international d’alerte aux astéroïdes ou International Asteroid Warning Network (IAWN) lance une campagne d’observation du 3I/ATLAS, du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026. Leur objectif ? Tester la capacité de la communauté des observateurs à extraire une astrométrie précise.

Un projet d’observation particulièrement important

Pour les scientifiques, la mise en place d’un tel projet d’observation est une nécessité urgente, face aux récentes détections de 1I/Oumuamua, 2I/Borisov et 3I/ATLAS. D’autant plus que la fenêtre d’action est étroite, selon eux, dans la mesure où le temps d’observation de ces objets est limité. D’après Abraham Loeb, cela est dû au fait qu’ils traversent notre système solaire sur des trajectoires hyperboliques, offrant un temps d’observation limité avant de devenir définitivement inaccessibles. Le directeur du département d’astronomie de l’université d’Harvard indique avoir proposé un livre blanc aux Nations Unies avant l’annonce de cette campagne de surveillance.

Le télescope James Webb dans l'espace.
Le télescope James Webb actuellement en mission est notre « œil » le plus puissant actuellement en service. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Celui-ci propose la création d’un comité comme l’IAWN pour maximiser la couverture observationnelle et assurer une surveillance scientifique optimale des objets interstellaires comme 3I/ATLAS. Pour information, l’IAWN regroupe des organisations et des astronomes individuels qui collaborent ensemble pour détecter, surveiller et caractériser des astéroïdes et des objets géocroiseurs potentiellement dangereux.

Déployer tous les moyens possibles pour décrypter la nature de 3I/ATLAS

L’IAWN prévoit d’utiliser tous les moyens d’observation disponibles sur Terre et dans l’espace, afin de décrypter la nature de cette comète interstellaire. D’autres astronomes, comme Avi Loeb, semblent partager cette initiative. Pour l’astrophysicien, il est important de déployer tous les moyens nécessaires pour étudier les isotopes stellaires (ISO). Ce qui rend la coopération internationale essentielle plutôt qu’optionnelle. « Une étude efficace de ces objets interstellaires nécessite l’intégration des données provenant de télescopes terrestres, d’observatoires spatiaux et de missions scientifiques rapides. Aucune nation ne possède à elle seule toutes les capacités nécessaires », explique-t-il. Il ajoute également que « nous ne disposons pas actuellement d’un vaisseau spatial capable d’intercepter 3I/ATLAS et de l’étudier de près ».

Un télescope de l'observatoire d'astrophysique de l'Académie russe des Sciences.
L’IAWN souhaite que tous les moyens d’observation collaborent pour obtenir un maximum d’informations. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une observation essentielle dans les mois à venir ?

Bien que l’astrophysicien félicite la mise en place de l’IAWN et du lancement de la campagne d’observation, il campe sur sa position et considère toujours 3I/ATLAS comme un artefact alien. Il indique qu’à ce jour, ce visiteur galactique présenterait huit caractéristiques surprenantes qui lui auraient valu une note de 4 sur 10 sur l’échelle de Loeb. « Si 3I/ATLAS est un vaisseau mère massif, il poursuivra probablement sa trajectoire gravitationnelle initiale et quittera finalement le système solaire, tout en lâchant des mini-sondes près du périhélie qui pourraient bénéficier de l’assistance gravitationnelle du Soleil pour se diriger vers des planètes comme la Terre », souligne l’astronome.

Le télescope Hubble.
Le télescope Hubble est l’un de nos moyens d’observation actuellement dans l’espace. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

De ce fait, selon lui, une observation minutieuse est essentielle. Il aurait alors chargé l’équipe de recherche des observatoires du projet Galileo de détecter toute activité inhabituelle d’objets technologiques extraterrestres à proximité de la Terre dans les prochains mois. Quelques informations supplémentaires sur cette campagne d’observation. Selon vous, 3I/ATLAS est-il un objet traversant notre galaxie ou bien il est plus que cela ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
avi-loeb.medium.comavi-loeb.medium.comarxiv.org
