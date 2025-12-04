Cet astrophysicien d’Harvard a une théorie pour le moins audacieuse à propos de 3I/ATLAS

Découvert récemment, plus précisément en juillet dernier, 3I/ATLAS est le troisième objet interstellaire jamais détecté après ‘Oumuamua et la comète Borisov. Sa trajectoire fascine les astronomes. Il traverse notre système solaire à plus de 200 000 km/h et devrait croiser l’orbite de Jupiter en mars prochain. Alors que les passionnés d’astronomie attendent cet évènement avec impatience, le professeur Avi Loeb estime que ce passage pourrait être intentionnel. Autrement dit, en dépit des rapports publiés dernièrement qui soutiennent l’origine naturelle de 3I/ATLAS, l’astronome de Harvard continue d’insister sur la possibilité qu’il s’agisse d’une sonde artificielle conçue pour explorer le système solaire.

Une comète ou une sonde ?

Il faut savoir que Loeb est connu pour ses prises de position audacieuses. Déjà en 2017, il avait suggéré que ‘Oumuamua pouvait être un artefact extraterrestre. En ce qui concerne 3I/ATLAS, il avance que le mystérieux objet interstellaire présente certaines anomalies dans sa trajectoire. À cela s’ajoutent des changements de luminosité qui s’apparenteraient selon lui à une signature technologique. Pour l’éminent professeur de Harvard, il serait donc imprudent d’écarter l’hypothèse extraterrestre sans enquête approfondie. Force est effectivement de reconnaitre que la grande majorité des astronomes considèrent dorénavant le mystérieux voyageur interstellaire comme une comète provenant d’un autre système solaire.

Jupiter, un environnement favorable pour déployer des satellites ?

Dans un récent billet de blog, le célèbre astrophysicien souligne que Jupiter constitue une cible stratégique. Onze fois plus grande que la Terre, la plus grande planète du système solaire offrirait d’après lui une gravité suffisante et un environnement riche en lunes pour permettre de déployer des sondes extraterrestres. 3I/ATLAS passera au plus près de Jupiter le 16 mars 2026 à seulement 0,35 année-lumière de distance, soit environ 53 millions de kilomètres. Le moins que je puisse dire, c’est que ce passage rapproché sera un moment clé pour les astronomes. Il pourrait nous aider à mieux percer les secrets de ce célèbre objet interstellaire détecté pour la première fois le 1ᵉʳ juillet 2025.

Vers un bouleversement de notre compréhension de l’Univers ?

Après tout, peu importe la nature de 3I/ATLAS, c’est-à-dire comète naturelle ou sonde artificielle, son étude nous aide à enrichir notre connaissance des objets interstellaires. Et si la théorie de l’astrophysicien de Harvard se révélait exacte, cela bouleverserait notre compréhension de l’Univers. La présence d’un engin extraterrestre dans notre voisinage cosmique serait une découverte majeure. Certes, cette hypothèse reste marginale, mais elle nous pousse à envisager de nouvelles méthodes d’observation et de détection.

Avi Loeb invite ainsi la NASA à concentrer les observations de la sonde Juno sur ce passage près de Jupiter afin de détecter d'éventuels satellites artificiels d'origine non terrestre.