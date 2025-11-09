Cet objet gravitant autour de la Terre pourrait être un vestige artificiel, affirme un astronome

2025 PN7 serait-il un quasi-satellite naturel ou un vestige artificiel ? Tout comme pour le voyageur interstellaire 3I/ATLAS, les avis sont partagés sur cet astéroïde. Qui, notons-le, semble être en orbite autour de la Terre alors qu’il orbite autour du Soleil comme tous les autres corps célestes importants, d’après une étude publiée par l’American Astronomical Society. Alors que la NASA le considère comme un quasi-satellite (ou quasi-lune), d’autres astronomes tels que le célèbre Avi Loeb estiment que c’est un objet d’origine technologique terrestre. Notamment, un vestige d’une mission interplanétaire effectuée dans les années 1960, une période marquée par des avancées majeures des programmes spatiaux soviétiques et américains.

2025 PN7 : une quasi-lune ou une mini-lune ?

2025 PN7 aurait été repéré pour la première fois par des astronomes de l’Université d’Hawaï, lors d’une observation nocturne de routine. Ils ont remarqué un point persistant se déplaçant par rapport aux étoiles, au rythme de l’orbite terrestre, et ont continué à l’observer pendant une période prolongée. Après quoi, ils ont décidé de demander une confirmation officielle auprès de la NASA, qui a répertorié 2025 PN7 dans sa base de données officielle. L’agence américaine l’a désigné comme un quasi-satellite. Pour information, ce qui diffère les quasi-satellites des mini-lunes est qu’ils ne sont pas liés gravitationnellement à la Terre, mais s’en approchent seulement. Parmi les quasi-satellites terrestres actuellement connus, nous pouvons citer 164207 Cardea (2004 GU9), 469219 Kamo‘oalewa (2016 HO3), 277810 (2006 FV35), 2013 LX28, 2014 OL339 et 2023 FW13.

Un petit corps céleste inoffensif ?

La NASA estime que ce petit corps céleste est totalement inoffensif et que la probabilité qu’il s’approche de notre planète est quasi-nulle. D’après l’agence gouvernementale américaine, bien qu’il soit « proche » au sens astronomique du terme, sa position réelle par rapport à la Terre se situe entre 4 et 17 millions de kilomètres. Par ailleurs, sa taille réelle est seulement de 18 à 36 mètres de diamètre. Fait intéressant, il semblerait que 2025 PN7 serait présent dans notre orbite depuis près de 60 ans et y restera encore quelques décennies. D’après Avi Loeb, cet objet fait partie de la ceinture des Arjunas et « possède une période orbitale proche d’un an, malgré une excentricité non nulle autour du Soleil d’environ 0,1075. Ce qui explique sa présence prolongée à proximité de la Terre ».

2025 PN7 : un objet d’origine technologique terrestre ?

Avi Loeb, pour sa part, estime que 2025 PN7 pourrait être l’étage supérieur Blok-L de Zond 1, une sonde spatiale soviétique lancée le 2 avril 1964. Il indique toutefois que cette hypothèse reste à confirmer par une analyse spectroscopique de l’objet. Ce serait, selon lui, un excellent moyen de connaître la composition de sa surface et de déterminer si son origine est technologique. D’ailleurs, ce serait cette méthode qui aurait permis d’identifier l’objet spatial 2020 SO (découvert par le télescope Pan-STARRS à Hawaï le 17 septembre 2020) comme étant l’étage supérieur Centaur de la sonde Surveyor 2, lancée par la NASA le 20 septembre 1966.

Des observations spectroscopiques réalisées par le télescope infrarouge de l'agence gouvernementale américaine en décembre 2020 ont révélé que le spectre de sa surface est similaire à celui de l'acier inoxydable, confirmant son origine technologique. Est-ce que celui de 2025 PN7 est pareil ? L'avenir nous le dira. En tout cas, selon l'étude publiée par l'American Astronomical Society, il continuera probablement de suivre notre orbite autour du Soleil jusqu'en 2083 environ. Plus d'informations sur avi-loeb.medium.com.