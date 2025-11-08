Comment observer la comète interstellaire 3I/ATLAS avec un petit télescope ?

La mystérieuse comète interstellaire 3I/ATLAS a de nouveau captivé l’attention du monde entier après sa réapparition dans le ciel nocturne. Après son passage au périhélie fin octobre, elle est désormais observable depuis la Terre. Outre les premières images captées par les sondes européennes ExoMars TGO et Mars Express, dont nous avions parlé dans cet article, nous pouvons donc désormais admirer cette comète. Bien qu’elle demeure invisible à l’œil nu, les astronomes annoncent qu’elle peut être observée à l’aide de télescopes de petite et moyenne taille. Détectée pour la première fois le 1ᵉʳ juillet, 3I/ATLAS fascine par son voyage à travers le système solaire…

De nouveau visible depuis la Terre

Le 30 octobre dernier, la comète 3I/ATLAS aurait atteint son périhélie, le point le plus proche de son orbite autour du Soleil, et s’éloigne dorénavant de la sphère de plasma chaud. Ce qui la rend de nouveau visible depuis notre planète. Elle a entamé son retour vers une position où elle peut être observée depuis la Terre, indique Avi Loeb. Il ajoute que, puisqu’elle est maintenant éloignée des reflets du Soleil, les prochaines semaines sont donc idéales pour l’étudier. Le physicien théoricien d’Harvard affirme toujours que cet objet interstellaire pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre. 3I/ATLAS ne cesse d’intriguer les scientifiques par sa trajectoire et sa composition inhabituelles. Pour rappel, sa désignation « 3I » indique qu’il s’agit du troisième objet interstellaire jamais détecté, après les découvertes historiques d’Oumuamua (1I/2017 U1) et de la comète 2I/Borisov.

Visible avec un télescope ou des jumelles

Bonne nouvelle, 3I/ATLAS est visible avec un petit télescope ou des jumelles (de très bonnes jumelles bien entendu). Pas besoin d’un télescope extravagant pour observer cet objet interstellaire. Par contre, les astronomes conseillent d’utiliser au moins un modèle de taille moyenne pour détecter sa faible lueur. « Aux alentours du 3 novembre, la comète se lèvera environ deux heures avant le lever du soleil. Sa luminosité pourrait atteindre la magnitude 10 – faible, mais visible avec un télescope ou de bonnes jumelles », déclare le Dr Franck Marchis, astronome principal et directeur des sciences participatives à l’Institut SETI. Pour lui, c’est une occasion pour les astronomes amateurs de prendre des photos, mais aussi de contribuer à la science. Notons que la comète a déjà été photographiée par des amateurs, mais ce sera encore plus facile maintenant. Pour ceux qui n’ont pas de télescope ou de bonnes jumelles, Virtual Telescope Project prévoit de diffuser en direct les observations de la comète d’ici quelques semaines.

À quel moment observer 3I/ATLAS ?

Selon le Dr Franck Marchis, novembre est le mois le plus propice pour observer la comète 3I/ATLAS. Par contre, il vous faudra vous lever tôt pour l’observer, notamment avant l’aube. Pour repérer ce visiteur interstellaire, vous pouvez utiliser une carte du ciel ou des applications comme SkySafari, Stellarium ou Sky Tonight. Il semblerait que cette comète se trouve juste au-dessus de Vénus et de l’étoile brillante Spica, dans la constellation de la Vierge. Le matin, avant l’aube, il faudra donc regarder vers l’est et vous servir de ces derniers comme points de repère.

D’après les astronomes, les conditions d’observation optimales sont attendues par temps clair, avec une pollution lumineuse minimale. Ils expliquent qu’à mesure que la comète poursuit sa trajectoire d’éloignement, elle s’élèvera progressivement dans le ciel avant l’aube, offrant ainsi des opportunités d’observation plus stables dans les semaines à venir. Fait intéressant, vous pouvez observer 3I/ATLAS jusqu’au mois de décembre. Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .