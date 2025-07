Connaissez-vous réellement la différence entre un astéroïde, une météorite et une comète ?

Les soirs d’été, j’aime installer une chaise longue sur la terrasse, et observer le ciel dans le silence de la nuit ! Un moment de quiétude pendant lequel je scrute le ciel, repère l’Étoile du berger, la petite ou la Grande Ourse et quelques étoiles filantes si j’ai de la chance ! Et parfois, je m’interroge sur ces « corps célestes » : est-ce un astéroïde, une comète, une météorite ou un météore ? Pas facile de s’y retrouver, entre ce qui brûle, ce qui explose, ce qui fond, et ce qui atterrit, j’avoue que je ne sais pas vraiment ce que j’observe ! Et, comme j’aime apprendre de nouvelles choses, j’ai cherché à comprendre en m’appuyant sur les explications du CNES et des experts de l’aéronomie spatiale, j’ai fini par y voir plus clair. Et, si vous êtes du genre à confondre étoile filante et fin du monde, cet article est fait pour vous ! Décryptage « non scientifique » !

Les comètes : les stars à longue chevelure

Ah, les comètes… Ces boules de neige sales venues des confins du Système solaire ont le chic pour faire le show quand elles approchent du Soleil. Leur noyau glacé, mêlé de poussières et de roches, commence alors à sublimer : la glace passe directement à l’état gazeux, formant une chevelure lumineuse (la fameuse « queue »). Cette chevelure peut s’étendre sur des millions de kilomètres, ce qui en fait de véritables célébrités célestes. La dernière en date à avoir fait parler d’elle ? Neowise, en 2020. Originaire d’une zone lointaine comme la ceinture de Kuiper ou le nuage d’Oort, elle a traversé notre ciel comme une diva. Et puis, les comètes, ce sont aussi des grands-mères vénérables, puisqu’elles seraient nées il y a 4,5 milliards d’années, à la naissance du Système solaire.

Les astéroïdes : des blocs de roche qui errent entre deux planètes

Beaucoup moins spectaculaires que les comètes, les astéroïdes sont pourtant leurs cousins très proches. La différence ? Ils sont composés uniquement de roche ou de métal, sans glace, donc pas de chevelure, pas de queue. Leur terrain de jeu favori, c’est la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, où ils tournent sagement la plupart du temps. Mais, parfois, certains prennent la tangente : ce sont les astéroïdes géocroiseurs, ceux qui viennent flirter avec l’orbite terrestre. Bonne nouvelle, ils sont surveillés de très près par la NASA (27 500 objets repérés chaque année !) comme l’indique cet article de Geo.fr.

Tableau comparatif : qui fait quoi dans le ciel ?

Objet céleste Origine Composition Particularité Comète Ceinture de Kuiper, nuage d’Oort Glace + poussières Chevelure et queue visibles Astéroïde Ceinture entre Mars et Jupiter Roche ou métal Pas de queue, souvent inerte Météorite Fragment d’astéroïde ou comète Roche ou métal Atterrit sur Terre Météore Météoroïde qui brûle dans l’air Roche, poussières Traînée lumineuse (étoile filante) Météoroïde Débris issu d’astéroïde Roche Se déplace dans l’espace

Les météorites : les seuls à finir chez nous

Et, si l’un de ces cailloux célestes décidait de faire un détour par votre jardin ? Ce serait sûrement une météorite. Car contrairement aux météores, qui se consument en entrant dans l’atmosphère (vous les appelez peut-être « étoiles filantes »), les météorites arrivent bel et bien au sol. Chaque jour, la Terre est bombardée par environ 230 météorites de plus de 10 g, selon la NASA. On ne s’en rend pas compte, mais ces visiteurs cosmiques sont fréquents.

Certaines sont même conservées dans des musées ou étudiées en laboratoire pour en apprendre davantage sur la formation du Système solaire. Une belle revanche pour un simple caillou venu du ciel, non ? Alors, la prochaine fois que vous verrez une traînée dans le ciel, saurez-vous distinguer comète, astéroïde et météorite ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !