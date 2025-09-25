« Des conséquences désastreuses », l’astéroïde 2024 YR4 a 4 % de chance de percuter la Lune

Découvert en décembre 2024, l’astéroïde 2024 YR4 est un géocroiseur mesurant entre 50 et 70 mètres de diamètre. Dans un premier temps, les scientifiques ont envisagé la possibilité d’un impact avec la Terre avant de finalement exclure ce scénario. Cependant, l’objet constitue toujours une menace pour la Lune. Selon les estimations, il existe une probabilité de 4 % qu’il s’écrase sur notre satellite naturel en 2032. Ce taux, bien que faible, soulève une question cruciale : faut-il envisager de le détruire ? En effet, si 2024 YR4 venait à frapper la Lune, les conséquences seraient désastreuses. Des études révèlent qu’un tel évènement pourrait projeter une quantité massive de débris dans l’orbite terrestre basse.

Plusieurs options pour éviter un impact lunaire

Ces micrométéorites, difficilement détectables, pourraient représenter un danger pour les satellites, les engins spatiaux et même les astronautes à bord de l’ISS. Pour prévenir un tel désastre, les astronomes envisagent plusieurs options, allant de la déviation à la destruction de l’objet massif. À noter qu’une étude consacrée à ce sujet a été publiée dans le Journal of the Astronautical Sciences. La déviation est généralement la méthode privilégiée pour gérer les menaces présentées par les astéroïdes. Elle consiste à modifier la trajectoire du corps céleste afin de prévenir une collision. La mission DART de la NASA, en 2022, a démontré la faisabilité de cette approche en modifiant l’orbite de Dimorphos, un satellite de l’astéroïde Apollon Didymos.

Un défi majeur

Cependant, appliquer la technique de l’impacteur cinétique à 2024 YR4 s’avère complexe. Pour réussir une telle manœuvre, il faut connaître précisément la masse de l’astéroïde afin de calculer l’énergie nécessaire pour dévier sa trajectoire. Or, bien que son diamètre soit plus ou moins connu grâce notamment au télescope spatial James Webb, sa densité reste un mystère. Les estimations de masse varient considérablement, allant de 33 millions à plus de 930 millions de kilogrammes. Cette incertitude rend toute tentative de déviation extrêmement risquée. Une erreur de calcul pourrait effectivement rediriger l’astéroïde vers la Terre.

Vers une mission de destruction ?

Lancer une mission de reconnaissance pour mieux connaitre les caractéristiques de 2024 YR4 serait idéal, mais le délai est court. Face à cette contrainte, les chercheurs envisagent de détruire l’objet. Deux approches différentes sont envisagées. La première consiste en une mission de disruption cinétique. Celle-ci consisterait à fragmenter 2024 YR4 en plusieurs morceaux, réduisant ainsi son niveau de dangerosité. La seconde option serait d’utiliser une bombe nucléaire. En plaçant une charge explosive sur ou près de l’astéroïde, les scientifiques espèrent le détruire avant qu’il n’atteigne la surface lunaire. Pour l’heure, ces scénarios restent théoriques. Reste à savoir quelle solution sera retenue pour faire face à cette menace céleste. Plus d’infos : arxiv.org. Pensez-vous qu’une solution sera utilisée ou que nous laisserons passer cet astéroïde ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .