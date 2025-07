La NASA à un plan pour protéger la terre contre les astéroïdes « tueur de planète »

On ne vous raconte plus la fascination qu’ont les scientifiques pour les dinosaures. La principale raison est qu’elle leur permet d’en savoir un peu plus sur l’histoire de l’humanité. Mais elle suscite surtout en eux le désir de protéger la planète contre les forces à l’origine de leur extinction. Ces forces sont connues et ce sont les astéroïdes. Plutôt que de se laisser surprendre comme nos amis les tyrannosaures et compagnie, la NASA déploie une surveillance pour prévenir l’humanité d’un risque éventuel. Si le risque menace un pays, c’est à son gouvernement que sera envoyée l’alerte ou au bureau des nations unies chargé de l’espace si le risque dépasse l’échelle d’une région.

Quel danger représentent les astéroïdes pour la terre ?

Grâce aux films de science-fiction comme Armageddon ou Deep Impact, on sait tous plus ou moins à quoi s’attendre si un astéroïde entrait en collision avec la Terre : la destruction de cette dernière. En réalité, les impacts peuvent être moins spectaculaires, mais tout aussi dangereux. Il pourrait par exemple y avoir un déclenchement de plusieurs tsunamis, des nuages de poussières plongeant la terre dans une période de glaciation et entraînant la disparition de nombreuses espèces. Pour tenter d’éviter une telle catastrophe, la NASA a un plan d’alerte de l’humanité en cas de risque de collision, et même de riposte.

Pourquoi surveiller les astéroïdes est si important ?

Avez-vous entendu parler de la récente mission DART en 2022 ? Cette mission test consistait à utiliser l’impact cinétique pour dévier la trajectoire des météorites, Dimorphos dans le cadre de cette mission. Ce test a été rendu possible grâce à une surveillance constante des astéroïdes nouveaux et déjà détectés. 34 000 météorites en direction de la Terre ont déjà été découvertes et leur fonctionnement étudié. En ayant des données sur ces astéroïdes, la NASA peut prévoir leurs trajectoires, leurs orbites, leurs impacts potentiels des décennies à l’avance.

Quel est l’impact de la surveillance des astéroïdes ?

Surveiller les météorites comme vous le savez bien est en fait une stratégie de défense. Elle permet donc de mettre en place des techniques et des technologies pour soit détecter, soit dévier ou les détruire comme :

La déviation par faisceau d’ions

Le tracteur gravitationnel

Le télescope Flyeye inspiré de l’œil de mouche

La méthode des explosions nucléaires

Les scientifiques ont également la possibilité d’étudier les particules des astéroïdes afin de mieux comprendre leurs propriétés et élaborer la stratégie la plus efficace pour protéger la planète. Pour le moment, cinq météorites sont dans le collimateur de la NASA, considérées comme les plus dangereuses pour la terre. Rassurez-vous des efforts sont déployés pour empêcher leur impact. Quelle serait votre réaction face à l’annonce de la menace d’un astéroïde ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .