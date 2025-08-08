L’astéroïde « City Killer » 2024 YR4 pourrait être deux fois plus gros, alerte l’ESA

Plusieurs médias alertent (avec un ton plus ou moins dramatique) sur l’impact possible d’un astéroïde de grande ampleur avec notre Planète Bleue. Il s’appelle 2024 YR4, il fonce à des milliers de kilomètres à l’heure, et il a 1 chance sur 43 de nous tomber dessus le 22 décembre 2032. Joyeux Noël en avance ! D’après les scientifiques, ce n’est pas le scénario d’un film catastrophe, mais une donnée officielle publiée par la NASA et relayée par l’Agence spatiale européenne (ESA). Cela commence de faire peur, car le hic, c’est qu’on ne connaît pas sa taille exacte. Il pourrait mesurer 40 mètres ou carrément 90, et forcément cela n’aura pas le même impact ! Et, dans le second cas, son surnom de « City Killer » n’est pas exagéré : une ville comme Paris pourrait disparaître. Allez, on respire un coup, et on regarde ce que le télescope James Webb va essayer de nous apprendre. Décryptage.

Un astéroïde « City Killer » sous haute surveillance spatiale

Découvert fin décembre 2024 au Chili, l’astéroïde 2024 YR4 a rapidement été placé en tête de liste des menaces spatiales potentielles. Sa trajectoire croise celle de la Terre et même si la probabilité d’impact est faible (2,3 %), les conséquences seraient colossales. Selon l’ESA, tout dépend de sa taille réelle, estimée aujourd’hui de 40 à 90 mètres. Et, vu la vitesse à laquelle il fonce, même une erreur de quelques mètres pourrait changer la donne. C’est pour cela que l’Agence spatiale européenne a fait appel en urgence au télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais construit, capable de capter la chaleur d’un objet situé à des millions de kilomètres. Objectif : mesurer la taille réelle de l’astéroïde en se basant sur sa chaleur et non plus sur sa lumière. Ce n’est pas du luxe, car si 2024 YR4 est sombre et massif, on a un vrai souci.

L'astéroïde 2024 YR4 toujours plus menaçant : il a désormais deux fois plus de chances de s’écraser sur Terre que lorsqu’il a été découvert il y a un mois https://t.co/YPUGLPFyIo via @lindependant — L'Indépendant (@lindependant) February 9, 2025

2024 YR4 : petit caillou ou grosse menace ?

Première hypothèse : très réfléchissant

Taille estimée : environ 40 mètres

Conséquences : destruction locale, formation d’un cratère (surtout en zone rurale ou non habitée)

Seconde hypothèse : moyennement réfléchissant (valeur actuelle)

Taille estimée : 55 mètres

Conséquences : disparition d’une ville moyenne, dégâts majeurs sur des zones habitées

Troisième hypothèse : faiblement réfléchissant

Taille estimée : jusqu’à 90 mètres

Conséquences : impact comparable à une bombe nucléaire… sans la radioactivité, mais avec des effets dévastateurs

Rappel : un astéroïde de 50 m a rasé 2 000 km² de forêt en Sibérie en 1908 (événement de la Toungouska).

Une observation qui doit être réalisée avant 2028 pour éviter un Noël apocalyptique ?

Deux fenêtres d’observation étaient prévues cette année : en mars et en mai 2025. Ensuite, l’astéroïde sera caché par le Soleil jusqu’en 2028. Autrement dit : si nous voulons affiner nos calculs et anticiper les dégâts, c’est déjà fichu ! En cas de confirmation d’une menace réelle, les agences spatiales pourraient envisager un plan d’action digne d’un film hollywoodien : déviation, fragmentation, voire évacuation ciblée.

Mais, pour l'instant, on attend les résultats du James Webb, croisant les doigts pour que 2024 YR4 soit un vulgaire caillou !