L’astrophotographe Satoru Murata dévoile un cliché époustouflant de 3I/ATLAS

Depuis sa découverte en juillet dernier, le voyageur interstellaire 3I/ATLAS attire sans relâche l’intérêt du monde scientifique et des adeptes d’astronomie. Comme j’ai l’habitude de le mentionner dans mes articles, il s’agit du troisième objet interstellaire jamais détecté après ʻOumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Comme si les informations que nous avons relayées précédemment ne suffisaient pas, j’apprends aujourd’hui qu’un astrophotographe japonais répondant au nom de Satoru Murata a immortalisé un spectacle rare impliquant le mystérieux voyageur interstellaire. Concrètement, il est parvenu à photographier 3I/ATLAS alors que celui-ci traversait le champ visuel d’une galaxie lointaine. Et le moins que je puisse, c’est que l’effet est saisissant.

Une image à couper le souffle

En fait, la galaxie concernée est NGC 4691. Elle est située à environ 70 millions d’années-lumière de la Terre. Selon Satoru Murata, la scène donne l’impression que la comète est issue d’un autre monde. Il convient de souligner au passage que 3I/ATLAS est censé provenir d’un système stellaire appartenant à la Voie lactée plutôt que d’une autre galaxie. D’ailleurs, sa trajectoire hyperbolique confirme qu’il n’est pas issu du nuage d’Oort ni de la ceinture de Kuiper. L’astrophotographe affirme avoir capturé ce moment phénoménal à l’aide d’un télescope Celestron EdgeHD 800 de 0,2 mètre doté d’un réducteur et d’une caméra Touptek ATR2600C.

Une anti-queue

Pour parvenir à un tel résultat, l’astrophotographe basé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et qui a déjà travaillé sur de nombreux projets de recherche astronomique, a combiné 24 expositions de 60 secondes chacune. Ce travail minutieux lui a permis de révéler des détails aussi captivants les uns que les autres. Sur l’image, on peut notamment voir plusieurs jets de matière s’échappant du noyau de la comète, formant des structures complexes et dynamiques. Dans un nouveau billet de blog, l’astrophysicien Avi Loeb souligne la présence d’une anti-queue, un jet dirigé vers le Soleil et d’une queue principale « plus longue et étroitement collimatée ». Ces caractéristiques intriguent les chercheurs, car elles défient les modèles classiques de comportement des comètes.

Des phénomènes sans précédent ?

Cette diversité des queues de poussière et de gaz provenant de l’objet interstellaire témoigne de la complexité des interactions entre 3I/ATLAS et le rayonnement solaire. Concrètement, ces éjections de matière qui partent dans différentes directions suggèrent une activité interne intense et peut-être des phénomènes encore mal compris. D’ailleurs, les scientifiques s’interrogent encore sur la véritable nature du voyageur interstellaire. Rappelons que 3I/ATLAS réapparaîtra de l’autre côté du Soleil début décembre prochain. Cet évènement devrait permettre d’effectuer de nouvelles observations. Suivez-vous avec attention les nouvelles à propos de 3I/ATLAS ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .