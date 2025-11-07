Le voyageur interstellaire 3I/ATLAS accélère seul, et personne ne sait réellement pourquoi

Depuis son entrée dans notre système solaire, l’objet interstellaire 3I/ATLAS déroute et fascine à la fois la communauté scientifique. De la taille de Manhattan, ce corps céleste venu d’ailleurs et découvert il y a quelques mois par le système ATLAS Chile (W68) ne se comporte pas comme les autres. J’ai déjà publié un certain nombre d’articles qui mettent en exergue le caractère mystérieux de ce voyageur interstellaire dont l’origine demeure jusqu’ici inconnue. Et comme si cela ne suffisait pas, je viens d’apprendre qu’un ingénieur en navigation, travaillant au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a découvert que 3I/ATLAS accélérait tout seul, c’est-à-dire sans aucune interaction gravitationnelle apparente.

Un phénomène qui défie les lois connues

Selon les observations rapportées par le professeur Avi Loeb, cette accélération s’est produite au moment du passage au plus proche du Soleil, à une distance d’environ 203 millions de kilomètres. Or, aucun dégazage, phénomène typique des comètes, n’a été détecté pour justifier cette poussée. Pour le célèbre professeur de Harvard, cette impulsion pourrait être due à une propulsion artificielle. Fait intéressant, 3I/ATLAS serait devenu plus bleu au fil de son voyage. Ce changement de teinte pourrait selon lui indiquer une altération de la surface de l’objet sous l’effet du rayonnement solaire ou bien une composition chimique inhabituelle…

Un changement de couleur intrigant

En effet, les objets interstellaires sont souvent rouges ou sombres en raison de leur exposition prolongée aux rayons cosmiques. L’aspect bleu de 3I/ATLAS pourrait signifier qu’il est recouvert d’un matériau réfléchissant ou qu’il subit une transformation thermique rapide. Comme je l’ai souligné à maintes reprises, la véritable origine de ce voyageur de l’espace demeure un mystère, bien que sa trajectoire hyperbolique confirme qu’il ne provient pas du système solaire, mais d’un autre système stellaire. Sa découverte et son comportement atypique pourraient ainsi avoir des conséquences profondes sur notre compréhension de l’univers.

Bientôt un passage rapproché

Pour l’instant, on ignore la vraie nature de 3I/ATLAS. Avi Loeb insiste néanmoins sur l’importance de ne pas rejeter les hypothèses audacieuses simplement parce qu’elles sortent du cadre conventionnel. Pour lui, la science progresse en posant des questions, même si les réponses peuvent déranger. Il appelle à une observation plus poussée de l’objet, notamment à travers des télescopes spatiaux capables de récolter des informations clés sur sa structure et son comportement. 3I/ATLAS devrait effectuer son passage le plus proche de la Terre avant Noël. Espérons que cet évènement nous permettra une bonne fois pour toutes de dissiper les zones d’ombre qui entourent cet énigmatique voyageur interstellaire. Plus d’infos : nasa.gov. Est-ce que l’histoire de cet objet interstellaire vous tient en haleine tout comme moi ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .