Le voyageur interstellaire 3I/ATLAS cumule les anomalies et nous ne savons pas pourquoi

Depuis sa découverte par ATLAS Chile (W68), 3I/ATLAS impressionne la communauté scientifique. D’ailleurs, j’ai récemment publié un article mettant en exergue le comportement mystérieux de cet objet que la NASA qualifie de comète interstellaire. Comme certains de ses pairs, le professeur Avi Loeb, astrophysicien renommé de Harvard, s’y intéresse de près. Il pense qu’il pourrait s’agir d’un vaisseau extraterrestre. Selon ses explications, le moment où celui-ci passera derrière le Soleil pourrait être propice à une manœuvre technologique. À noter que ce moment est prévu pour le 29 octobre 2025. Au cours de ce passage imminent, 3I/ATLAS atteindra son point le plus proche de notre étoile, à environ 210 millions de kilomètres. Pour étayer son hypothèse, Avi Loeb évoque l’effet Oberth, une stratégie utilisée en astronautique pour maximiser l’efficacité d’une propulsion lorsqu’un engin spatial est au plus proche d’un corps massif.

Des anomalies qui défient les modèles connus

Si 3I/ATLAS est une sonde extraterrestre, le passage derrière le Soleil serait, d’après le célèbre astrophysicien, le moment opportun pour libérer des mini-sondes vers les planètes du système solaire. Autant dire que ce périple pourrait révéler des indices cruciaux sur sa véritable nature. Bien que l’Agence spatiale américaine considère l’objet comme une comète venue d’un autre système solaire, Avi Loeb insiste sur la nécessité de collecter davantage de données avant de tirer une conclusion définitive. Il a relevé plusieurs anomalies troublantes qui ne correspondent pas aux caractéristiques habituelles des comètes. Premièrement, la trajectoire du corps céleste est alignée à moins de cinq degrés du plan sur lequel orbitent les planètes autour du Soleil. Cette évolution est inhabituelle pour un objet interstellaire.

Une masse et une composition hors normes

Ensuite, contrairement aux comètes classiques dont la queue est repoussée par le vent solaire, 3I/ATLAS présente un jet dirigé vers le Soleil. Ce phénomène a été confirmé par le télescope spatial Hubble qui a observé une lueur allongée orientée vers notre étoile. Autre élément surprenant : la masse de l’objet. Elle serait d’environ un million de fois supérieure à celle de 1I/Oumuamua et mille fois plus supérieure à celle de 2I/Borisov. Comme si cela ne suffisait pas, les données recueillies ont montré que la vitesse de 3I/ATLAS dépassait celle de ces deux objets, renforçant l’idée qu’il pourrait s’agir d’un engin propulsé. Les astronomes ont également découvert une étrange signature chimique. Le nuage de gaz entourant la soi-disant comète présente une concentration de nickel nettement supérieure à celle du fer. Selon Avi Loeb, cela rappelle les alliages industriels.

Des observations à venir

L’eau ne représenterait en outre que 4 % de la masse totale de l’objet mystérieux alors que les comètes ordinaires sont riches en la matière. Enfin, 3I/ATLAS a fait son entrée dans le système solaire depuis une direction proche de celle du célèbre “signal Wow!”, souvent considéré comme un signal d’origine extraterrestre. Heureusement, plusieurs missions spatiales devraient permettre d’en savoir plus sur l’objet dans les mois à venir. Le 4 novembre 2025, la sonde européenne Juice passera à environ 64 millions de kilomètres de 3I/ATLAS. Le 16 mars 2026, le corps céleste s’approchera à 55 millions de kilomètres de Jupiter, où il pourra être observé par les instruments de la sonde Juno. Que cet objet soit naturel ou artificiel, il nous rappelle à quel point l’univers recèle de mystères ! Alors que pensez-vous de cet objet interstellaire avec toutes ces spéculations ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .