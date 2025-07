L’impact de l’astéroïde 2024 YR4 avec la Lune ne sera pas sans conséquence

Vous aimez les phénomènes célestes naturels comme les éclipses solaires, ou les « superlunes » ? Si c’est le cas, ce qui va suivre devrait vous intéresser puisqu’une pluie d’astéroïdes devrait être visible depuis le plancher des vaches ! Alors, rassurez-vous : l’astéroïde surnommé City Killer ne détruira pas Paris. Ce gros caillou céleste de 60 mètres de diamètre (ah quand même), officiellement nommé 2024 YR4, aurait pu, selon les premières estimations, provoquer des dégâts comparables à une explosion nucléaire s’il avait percuté notre planète. Finalement, il devrait astéroïde 2024 YR4 (ouf merci !) … mais il se pourrait bien qu’il tape dans la Lune en 2032. Selon TF1 Info, la probabilité d’impact est évaluée à 4,3 %. Une chance sur vingt-trois, donc. Et, si cela se produisait, notre ciel pourrait bien se transformer en feu d’artifice céleste. Décryptage.

De la menace à la magie : un scénario à la Spielberg

Quand on entend « astéroïde » et « impact », on pense immédiatement à Bruce Willis, à une bande-son dramatique et à un compte à rebours en gros chiffres rouges. Pourtant, le 2024 YR4 est aujourd’hui classé sans risque pour la Terre, comme l’indiquent les études relayées sur arXiv. Le gros caillou ne devrait pas s’écraser sur nous, mais il pourrait frapper la face visible de la Lune. Si cela arrive, il deviendra le plus gros objet à impacter notre satellite depuis 5 000 ans, selon les chercheurs de l’Université de l’Ontario. Et alors, que se passe-t-il ? Une partie des 100 millions de kilos de matière projetée pourrait être attirée par la gravité terrestre. Résultat : une pluie de météores visible depuis la Terre, mille fois plus intense qu’une nuit d’étoiles filantes classique. Un spectacle lumineux sans danger pour les habitants, mais qui risque de faire transpirer les satellites en orbite.

Collision lunaire : ce qu’il faut vraiment savoir

Élément Détail Nom de l’astéroïde 2024 YR4 (alias « City Killer ») Taille estimée 60 mètres de diamètre Date possible d’impact 2032 Cible probable La Lune (probabilité de 4,3 %) Énergie libérée Comparable à une explosion nucléaire Conséquence principale Pluie de météores visible depuis la Terre Danger pour l’humanité Aucun direct – débris désintégrés dans l’atmosphère Risque pour les satellites Oui, en cas d’augmentation des débris en orbite

Un phénomène suivi de près… mais également très attendu

Ce n’est pas la première fois qu’un objet céleste de ce genre attire notre attention, mais celui-ci a une trajectoire et une taille particulières. Découvert fin 2024 par le programme ATLAS, il a été rapidement classé comme astéroïde géocroiseur, avec une orbite particulièrement excentrique. Depuis, les astronomes surveillent sa course avec précision, dans l’espoir d’en savoir plus sur la dynamique des impacts lunaires… et peut-être aussi pour anticiper les désagréments potentiels pour nos satellites de communication et d’observation. Mais, avouons-le, côté grand public, ce qu’on retient surtout, c’est l’opportunité de voir un ciel illuminé comme jamais.

À condition que le spectacle se produise de nuit, que la météo coopère… et que l’astéroïde touche bien la Lune du bon côté. En attendant, inutile de creuser un abri anti-atomique ou de constituer une réserve de conserves. À défaut de nous tomber sur la tête, 2024 YR4 pourrait bien nous offrir un ballet stellaire inoubliable. Personnellement, j’espère que je serai présente cette nuit-là, j’adore ce genre d’événements naturels et splendides ! Et vous, seriez-vous prêt à veiller toute une nuit pour admirer une pluie de météores provoquée par un astéroïde géocroiseur ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !