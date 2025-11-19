Suivez le voyage de 3I/ATLAS avec l’application interactive de la NASA

Les comètes fascinent depuis toujours les astronomes et le grand public. Mais certaines d’entre elles sont encore plus remarquables car elles ne proviennent pas de notre système solaire. C’est le cas de 3I/ATLAS. Découvert le 1ᵉʳ juillet 2025 par le télescope ATLAS au Chili, l’objet intrigue au point que la NASA a décidé de déployer une application permettant aux internautes de suivre sa trajectoire en temps réel. Il faut savoir que le « 3I » qui compose son nom découle du fait qu’il s’agit du troisième objet interstellaire jamais identifié dans notre voisinage cosmique après ‘Oumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019.

Aucune menace pour notre planète

Je tiens à souligner que contrairement aux astéroïdes, à l’instar de 2024 YR4, qui peuvent représenter une menace, 3I/ATLAS ne présente aucun risque pour la Terre. Son passage le plus proche de notre planète est estimé à 1,8 unité astronomique, soit environ 270 millions de kilomètres. L’objet a atteint son point le plus proche du Soleil le 30 octobre 2025 à une distance de près de 210 millions de kilomètres. La découverte de ce voyageur interstellaire a déclenché une mobilisation internationale. Plusieurs missions et instruments sont impliqués dans son suivi. On pense notamment aux télescopes spatiaux James Webb, Hubble ou encore la sonde européenne JUICE.

Un objet naturel ou un vaisseau extraterrestre ?

Ces derniers jours, j’ai partagé pas mal d’informations à propos de ce visiteur interstellaire dont la véritable nature demeure inconnue. Officieusement, 3I/ATLAS est une comète, mais certains experts, comme le professeur Avi Loeb, recommandent de ne pas tirer des conclusions hâtives. En effet, il se pourrait qu’il s’agisse d’une sonde extraterrestre… Pour l’heure, le mystère reste donc entier. Heureusement, après avoir disparu de l’horizon depuis septembre dernier, l’objet réapparaîtra début décembre 2025, offrant une nouvelle opportunité d’étude avant qu’il ne poursuive son chemin vers l’infini.

Une application interactive

Cette réapparition est largement attendue dans la mesure où elle devrait permettre de collecter des données additionnelles sur la composition et le comportement de 3I/ATLAS. Pour rendre cette aventure accessible au grand public, l’agence spatiale américaine propose à travers son application « Eyes on the Solar System » une section consacrée à la comète. L’outil, que vous pouvez découvrir en suivant ce lien, permet de visualiser en 3D la trajectoire de l’objet, de suivre son déplacement parmi les planètes et de comprendre son parcours futur.

Les internautes peuvent explorer les distances, les vitesses et les positions relatives. Le moins que je puisse dire, c’est que ce genre d’initiative est la bienvenue en favorisant l’accès aux découvertes scientifiques. Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site officiel de la NASA. Suivez-vous avec attention les observations de cet objet interstellaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .