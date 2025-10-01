Un astronome d’Harvard pense que 3I/Atlas pourrait être le débris d’un artefact alien

D’après des chiffres publiés sur National Geographic, notre Voie lactée comprend plus de 300 millions de mondes pouvant abriter la vie. Environ la moitié des étoiles ressemblant à notre Soleil dans cette galaxie présentent des planètes rocheuses dans leur zone habitable. S’il est donc peu probable que nous soyons seuls dans l’univers, aucun réel contact avec d’autres civilisations n’a encore été établi jusqu’ici. Toutefois, le directeur du département d’astronomie de l’université d’Harvard Abraham Loeb, aussi appelé Avi Loeb, estime qu’actuellement, un artéfact alien serait en train de traverser notre système solaire. Selon l’astrophysicien, l’objet interstellaire détecté en juillet 2025 et baptisé 3I/Atlas pourrait être une technologie conçue par une intelligence extraterrestre.

Des anomalies au niveau de la trajectoire de l’objet

Dans un article publié sur arXiv.org, Avi Loeb a émis l’hypothèse que 3I/Atlas pourrait être un objet artificiel envoyé par une civilisation extraterrestre et représenter une menace pour la Terre. D’après l’astrophysicien, des observations photométriques et astrométriques ont permis de renforcer ses soupçons concernant la nature de ce visiteur interstellaire. Il a relevé certaines anomalies, notamment au niveau de la trajectoire et de la signature, qui indiqueraient que cet objet n’est pas une comète comme l’affirme la communauté scientifique. Pour information, la trajectoire du 3I/Atlas devrait permettre aux astronomes et aux astrophysiciens de mieux l’étudier et de collecter davantage de données liées, entre autres, à sa composition chimique. D’après des prévisions, l’objet venu de l’espace intersidéral passera à proximité (environ 28 millions de kilomètres) de Mars vers le début du mois d’octobre.

Un autre objet conçu par une intelligence non humaine avant 3I/Atlas

Pour Avi Loeb, 3I/Atlas ne serait pas le seul objet conçu par une intelligence non humaine qui a traversé notre système solaire. Après le passage de 1I/Oumuamua, l’astrophysicien a également estimé que ce visiteur interstellaire constituerait un des premiers signes de la présence d’une civilisation extraterrestre. En étudiant les données relatives à l’objet, il a conclu qu’il pourrait être d’origine artificielle et qu’il ressemblerait plus à un pancake qu’à un cigare. Par ailleurs, le scientifique a remarqué qu’il a changé de direction de manière anormale lors de son passage dans notre système solaire, alors qu’aucune traînée n’a été observée. En effet, d’après lui, la trajectoire d’une comète peut être modifiée par une éjection de gaz entraînée par la fonte de la glace située à sa surface. Cette sublimation de la glace et l’expulsion de gaz forment ensuite une traînée appelée queue de comète, un phénomène qui n’a pas été détecté sur 1I/Oumuamua.

Des hypothèses réfutées par d’autres scientifiques

Pour la majorité de la communauté scientifique, les deux visiteurs provenant de l’espace intersidéral ne sont pas des technologies envoyées par des extraterrestres dans notre système solaire. Paul Sutter, un astrophysicien de l’université de Stony Brook, a déclaré que les anomalies observées ne permettent pas de conclure que 1I/Oumuamua a été conçu par une intelligence non humaine. Selon lui, cet objet n’est pas totalement une comète ou un astéroïde, et il n’est pas étonnant que son comportement soit différent de celui de ces corps célestes, dans la mesure où il vient d’une zone particulièrement éloignée de notre système solaire.

Concernant 3I/Atlas, Tom Statler, un scientifique de la NASA, a affirmé qu’il se comporte comme une comète et qu’il ressemble à une comète, malgré certaines propriétés uniques. Bien que ses hypothèses soient réfutées par la communauté scientifique, Avi Loeb estime qu’il est important de bien vérifier la nature de tous les objets venus de l’espace intersidéral. Et donc, de ne pas systématiquement les considérer comme de simples roches. Alors cet objet entré dans notre galaxie est-il d’origine extraterrestre ou bien est-ce une simple comète ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .