Un radiotélescope de 13,5 m de diamètre capte le premier signal radio de 3I/ATLAS

Le voyageur interstellaire 3I/ATLAS continue de faire couler beaucoup d’encre. Je ne sais pas si comme moi, vous avez remarqué que le mystérieux objet, repéré pour la première fois dans notre système solaire en juillet dernier, est devenu une véritable attraction pour les scientifiques et les passionnés d’astronomie. Comme si les précédentes révélations à son sujet ne suffisaient pas, j’apprends aujourd’hui que le télescope sud-africain MeerKAT a détecté le premier signal radio provenant de ce qui est considéré comme une comète interstellaire. La capture a eu lieu le 24 octobre 2025, après deux tentatives infructueuses. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le radiotélescope de 13,5 mètres de diamètre a capté une absorption radio et non une émission.

Une découverte majeure

Avant d’aller plus loin, il convient de noter qu’on doit cette découverte à une équipe de scientifiques dirigée par le professeur D.J. Pisano de l’Université du Cap, en collaboration avec Avi Loeb. Selon les chercheurs, l’absorption radio détectée est due à des molécules connues sous le nom de radicaux hydroxyles (OH). Cette découverte est importante compte tenu du fait que la véritable nature de 3I/ATLAS fait l’objet de débats. Alors que certains pensent qu’il s’agit d’une comète interstellaire, d’autres avancent la possibilité d’un vaisseau spatial provenant d’un autre système stellaire. Quoi qu’il en soit, il faut pousser les études et les observations plus loin avant de tirer des conclusions. Concernant la récente détection, les ondes d’absorption radio s’étendaient entre 1,665 et 1,667 GHz.

Un environnement glacial

Cette trouvaille suggère la présence d’eau ou de glace à la surface du visiteur interstellaire. De plus, elle permet d’estimer la température à la surface de 3I/ATLAS qui, d’après les scientifiques, serait autour de -43 °C. Ce froid extrême suggère que l’objet conserve une partie de ses glaces qui pourraient se sublimer en s’approchant davantage du Soleil. Justement, cette valeur peut changer en fonction de la distance du corps céleste par rapport à notre étoile. Les données actuelles ont été récoltées à 1,38 fois la distance Terre-Soleil. Autrement dit, 3I/ATLAS ne serait pas un simple bloc rocheux, mais un corps recouvert de matériaux volatils capables d’interagir avec le rayonnement solaire.

Un rapport avec le signal Wow! ?

Comme je l’ai souvent mentionné, la trajectoire de 3I/ATLAS coïncide avec la direction du fameux signal Wow ! Les chercheurs ignorent si le signal radio détecté récemment par le radiotélescope sud-africain a un lien avec cette mystérieuse impulsion radio captée le 15 août 1977 par le radiotélescope de l’université d’État de l’Ohio. En tout cas, les astronomes espèrent que de nouvelles observations, notamment grâce à la sonde Juno qui orbite autour de Jupiter, permettront d’explorer des fréquences encore plus basses émises par 3I/ATLAS. Plus d’infos : astronomerstelegram.org. Suivez-vous les informations à propos de cet objet interstellaire et qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .