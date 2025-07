Une interview de Buzz Aldrin relance les théories complotistes sur la mission Apollo 11

Aux États-Unis, la célébration du 56ᵉ anniversaire de la mission Apollo 11 a eu lieu cette année, le 20 juillet. Une interview de Buzz Aldrin avec l’animateur Conan O’Brien a refait surface récemment, dont un extrait qui suscite encore aujourd’hui la curiosité de nombreuses personnes. Cette vidéo devenue virale alimente les théories complotistes sur la véracité ou non du premier alunissage de l’homme. Au cours de cette interview, des extraits sortis de leur contexte laissent penser que la mission était truquée et qu’ils ne sont jamais allés sur la Lune. Les astronautes qui ont participé à ce programme, dont Neil Armstrong, ont-ils réellement déclaré qu’ils n’avaient jamais foulé le sol lunaire le 20 juillet 1969 ?

Mission Apollo 11 : premiers pas sur la Lune

Pour rappel, la mission Apollo 11 a été lancée le 16 juillet 1969, avec à son bord Neil Armstrong (commandant), Michael Collins (pilote du module de commande) et Buzz Aldrin (pilote du module lunaire). Le lancement a été effectué depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, et a été diffusé dans le monde entier. Environ 600 millions de personnes ont suivi à l’époque cet événement, considéré comme l’un des plus importants de l’histoire de l’humanité. Les deux astronautes ont atterri sur la Lune le 20 juillet, à bord de l’atterrisseur Eagle. Michael Collins, quant à lui, est resté en orbite. Neil Armstrong est le premier à avoir posé ses pieds et marché sur le seul satellite naturel de la Terre et qui a prononcé la phrase aujourd’hui célèbre « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ». Une phrase restée gravée dans l’histoire comme un symbole de l’accomplissement humain et de l’exploration spatiale.

L’interview de Buzz Aldrin… qui a fait le buzz !

Comme susmentionné, l’interview de l’astronaute qui nous intéresse est celle qu’il a eue avec l’animateur de télévision et humoriste américain Conan O’Brien. En 2000, lors du « Conan O’Brien Show », ce dernier explique à l’astronaute qu’il s’est souvenu avoir regardé l’alunissage lorsqu’il était enfant. Celui-ci a répliqué « Non, tu ne l’as pas fait. Il n’y avait pas de caméra, personne ne prenait de photo. Tu regardais une animation ». Une réponse (tronquée) qui a stupéfié le public et semé le doute chez certains. Car, dans la réponse complète, l’astronaute explique que les téléspectateurs, et l’animateur, ne pouvaient pas regarder l’alunissage en temps réel en 1969 parce que aucune caméra externe du module ne filmait la descente. Concrètement, il ne remettait pas en cause la réalité de la mission, il expliquait comment et surtout quelles images avaient été obtenues. Il faut également savoir qu’à l’époque, les chaînes de télévision, telles que CBS et NBC, utilisaient des animations pour aider les téléspectateurs à imaginer ce qui se passait, comme certaines chaines peuvent encore le faire aujourd’hui (faute d’images).

C’était aussi le cas en 2015, à l’occasion du salon du livre à Washington, quand une fillette de huit ans a demandé à Buzz Aldrin pourquoi personne n’était retourné sur la Lune depuis 1972. Il a répondu : « Parce que nous n’y sommes pas allés, et c’est comme ça que ça s’est passé ». Cet extrait, également sorti de son contexte, a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Mais ce que beaucoup ignorent est qu’il a expliqué par la suite que « le financement et l’évolution des priorités gouvernementales ont mis fin aux missions lunaires […] C’est une question de ressources et d’argent, les nouvelles missions nécessitent de nouveaux équipements ». Buzz Aldrin, aujourd’hui âgé de 95 ans, n’a jamais nié l’authenticité de la mission Apollo 11 de 1969. Il a passé des décennies à défendre farouchement son héritage et à se moquer de ceux qui propageaient ces fake news. En 2002, il en est même venu aux mains devant un hôtel de Beverly Hills après avoir été traité de « lâche, menteur et voleur » et avoir été pressé de jurer sur une Bible qu’il avait bien marché sur la Lune. Il avait 72 ans à l’époque. La police n’a d’ailleurs jamais engagé de poursuites à son encontre.

Des rumeurs alimentées par plusieurs crises politiques

Le doute a pris racine au milieu des années 1970, alimenté par la méfiance du public après l’affaire du Watergate. Ensuite, le scandale des Pentagon Papers, décrivant l’histoire de l’implication du gouvernement américain dans la guerre du Viêt Nam en a rajouté une couche.

La NASA, de son côté, a toujours réfuté ces affirmations avec à l'appui, les témoignages de nombreux ingénieurs, astronautes et scientifiques, ainsi que des échantillons de roche lunaire. Pour prouver l'authenticité de la mission Apollo 11, cette agence gouvernementale américaine a d'ailleurs mis à la disposition du public de nombreux documents.