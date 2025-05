Venus Aerospace dévoile un moteur hypersonique permettant d’atteindre MACH 5 (6 174 km/h)

Venus Aerospace est une jeune entreprise basée à Houston, aux États-Unis. Ayant été fondée en 2020, elle a pour but de révolutionner les voyages spatiaux via des solutions de propulsion de nouvelle génération. Dans cette optique, elle a reçu un financement fédéral d’un peu plus de 150 000 dollars (~130 000 €) de l’agence spatiale américaine (NASA) à travers le programme Small Business Innovation Research (SBIR). Grâce à ce soutien, Venus Aerospace a mis au point un nouveau design de tuyères pour son moteur de fusée compact à détonation rotative (RDE). Si vous ne le savez pas encore, ces pièces forment la partie du moteur chargée de diriger l’énergie.

Bientôt testé au sol

Les moteurs-fusées à détonation rotative, comme celui de Venus Aerospace, sont considérés comme largement prometteurs en raison de leur conception qui leur permet de générer une forte poussée tout en consommant moins de carburant. Cela est rendu possible par des ondes de choc supersoniques appelées détonations. La start-up affirme être la première entreprise américaine à travailler sur un modèle de RDE prêt à voler. En effet, malgré ses différents atouts, la technologie des moteurs à détonation n’a pas encore été éprouvée. Avec sa solution révolutionnaire, Venus Aerospace envisage de mener des essais au sol d’un démonstrateur dans le courant de l’année, plus précisément vers la fin de l’été.

Une avancée prometteuse

D’après la société, ses nouvelles tuyères arborent un design si efficace qu’elles ont dépassé les attentes dans le cadre d’évaluations primaires. « La technologie que nous avons développée avec le soutien de la NASA fera désormais partie de notre plate-forme de moteur intégrée, ce qui nous rapproche un peu plus de la preuve que le vol hypersonique efficace, compact et abordable peut être mis à l’échelle », a expliqué son PDG, Sassie Duggleby. Venus Aerospace s’attend à ce que son invention révolutionne de nombreux domaines. En plus de son utilité dans l’industrie aérospatiale, celle-ci peut notamment servir dans le secteur de la défense.

Compact, moins cher, plus performant

Il faut savoir qu’avec cette technologie de pointe, Venus Aerospace affirme être en mesure de réduire le coût, le poids ainsi que la complexité des moteurs-fusées. Contrairement aux conceptions classiques qui exigent plusieurs propulseurs pour chaque phase de vol, celle de la start-up houstonienne simplifie l’architecture. Elle offre une puissance de décollage équivalente à celle des fusées traditionnelles, tout en assurant une flexibilité en vol proche de celle des moteurs à réaction.

À terme, Venus Aerospace prévoit de mettre au point des modèles à grande échelle pouvant propulser des engins spatiaux et militaires à des vitesses supérieures à Mach 5. Plus d'infos : venusaero.com.