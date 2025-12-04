« Vous ne pourrez pas la revoir avant 2042 », la Super Lune Froide sera visible ce soir

Ce soir, c’est la « Cold Supermoon » 2025 qui nous procure un spectacle à ne surtout pas rater, un phénomène rare qui ne reviendra pas avant… 2042. Pas besoin de billet, ni d’abonnement premium : la pleine lune sera particulièrement brillante et plus imposante que d’habitude, car elle coïncide avec son passage au plus près de la Terre. Pour comprendre ce qu’est une Super Lune sans se perdre dans la science pure, la NASA a une explication simple à découvrir ici. Et, pour remettre ce phénomène en perspective, nous avions déjà évoqué la beauté de ces lunes exceptionnelles dans cet article consacré à la Super Lune bleue de 2023. Autant dire que pour une passionnée d’observations nocturnes et de photographie, je serai au rendez-vous ce soir, sur ma terrasse, emmitouflée dans ma doudoune… Juste pour le plaisir des yeux et la beauté que la nature nous offre. Découverte.

Pourquoi cette Super Lune est-elle si spéciale ?

Si la Super Lune fascine autant, c’est parce qu’elle paraît plus grande et bien plus lumineuse qu’une pleine lune habituelle. Rien de magique, mais un simple effet de distance : ce soir, elle se trouve au périgée, son point le plus proche de la Terre. Et, croyez-moi, même depuis mon abri de jardin où la Wi-Fi décroche parfois, la lune, elle, ne fera pas défaut ! C’est aussi une des lunes les plus hautes de l’année. Elle grimpe très haut, bien au-dessus des toits et des arbres, ce qui la rend visible très longtemps, même lorsque la pollution lumineuse s’invite au-dessus de la région parisienne. Elle sera toute ronde, bien charnue, nous évoquions la « rondeur des planètes » dans cet article justement. Bref, ce soir, la lune monte la garde. Et, elle veut qu’on la regarde.

Comment bien l’observer ce soir ?

Pour profiter du spectacle, pas besoin d’un télescope hors de prix. Voici quelques conseils simples, testés et approuvés :

Sortir en zone dégagée, loin des lumières directes . Pour ma part ce sera au fond du jardin.

. Pour ma part ce sera au fond du jardin. Regarder vers l’est au moment du lever de la lune : c’est là qu’elle paraît la plus grosse.

Se couvrir sérieusement, car la « Cold Moon » porte très bien son nom.

Sortir des jumelles pour admirer les cratères.

Et surtout, prendre son temps : elle restera visible une bonne partie de la nuit.

Nous avons de la chance en Île-de-France, le ciel semble assez dégagé pour profiter du spectacle !

Ce que cette Super Lune a de réellement unique

Ce qui rend ce rendez-vous si particulier, c’est la combinaison de sa proximité et de sa hauteur exceptionnelle dans le ciel. Selon la définition accessible ici via Futura-Sciences, une Super Lune est déjà rare… mais une Super Lune à la fois haute, lumineuse et pleinement visible en hiver, c’est presque un alignement parfait. C’est simple : si vous ratez celle-ci, la prochaine occasion se présentera en 2042.

Une éternité, à l'échelle humaine, quelques secondes à l'échelle de la Voie lactée.