Adopter des poules présente des avantages insoupçonnés (et pas que pécuniaires)

Ne vous moquez pas ! J’ai peur des poules ! Lorsque je me rends chez ma mère et mon beau-père João, je redoute la rencontre avec Biscotte, Gertrude et Tartine, les trois poules qui vivent chez eux. Pour eux, c’est normal, c’est écologique, et mon beau-père m’assure qu’elles le suivent partout, et qu’elles sont très câlines ! Personnellement, l’idée de tenir une poule dans mes bras m’est impossible ! Pour savoir les raisons qui le poussait à toujours avoir des poules, je l’ai interrogé, et j’ai compris qu’avoir des poules, c’est aussi faire un pas vers l’écologie concrète. João ne le formule pas ainsi, mais dans les faits, il recycle davantage, gaspille moins, et produit une partie de sa nourriture. Finalement, adopter une poule, c’est peut-être aussi adopter un nouveau mode de vie. Alors ? Quelles sont les bonnes raisons pour adopter une poule ? Éléments de réponse dans cet article.

Pour faire le plein d’œufs frais

João, mon beau-père, en est convaincu : rien ne vaut les œufs du jardin. Tous les matins, il file à son petit poulailler, cueillir ses trésors encore tièdes, comme s’il partait chercher des œufs d’or. Avec ses cocottes heureuses, nourries au grain et aux épluchures, il récolte de 150 à 300 œufs par an… par poule ! Une belle manière de s’affranchir des œufs calibrés du supermarché, tout en assurant une traçabilité sans faille. Et, honnêtement, ces œufs ont un goût bien à eux… sans parler du jaune, presque fluorescent. Je n’aime pas les poules, mais j’adore leurs œufs, les seuls que je gobe, crus !

Pour diminuer le gaspillage au quotidien

Les poulettes, ce sont de véritables composteurs sur pattes ! À peine le déjeuner terminé, ses poules se jettent sur les restes comme des vautours ! Ce sont de véritables petits éboueurs à plumes, qui ingèrent jusqu’à 150 kilos de déchets organiques par an. Ce n’est pas une blague : ses poules recyclent mieux que lui ! Il veille cependant à respecter leur équilibre alimentaire : 70 % de céréales, 30 % de restes. Avec, en bonus, quelques coquilles d’huîtres pour aider à la digestion. Résultat : moins de gaspillage et des cocottes aux anges.

Parce que c’est un animal affectueux

Non, les poules ne sont pas juste des machines à œufs sur pattes. João a même donné un prénom à chacune : Gertrude, Biscotte, et Tartine. Elles le suivent partout dans le jardin et viennent même quémander des caresses. Si si, je vous jure. Elles reconnaissent sa voix, accourent quand il appelle et montent même parfois sur ses genoux. Par ailleurs, il dit souvent qu’elles sont « plus pot de colle que l’était sa chienne, Vita ». Ce sont de véritables animaux de compagnie à plumes, affectueux et drôles. Cependant, il faut juste aimer les plumes et la mélodie du caquètement incessant !

Parce qu’elles responsabilisent les enfants

João n’a pas que des poules, il a aussi des petits-enfants. Et, lorsqu’ils étaient petits, ils les mettaient à contribution, comme moi avec mon grand-père. Les œufs du matin étaient ramassés par les enfants en vacances, qui adoraient cette mission. Ils participaient aussi à nourrir les poules, à nettoyer le poulailler, à ouvrir et à refermer l’enclos. Autant de petites tâches qui les ont responsabilisés en douceur. Les poules, c’est une vraie leçon de vie au jardin. Et ça, ça ne s’apprend pas sur une tablette.

Les autres avantages d’avoir des poules chez soi

Elles grattent le sol et limitent les mauvaises herbes

Elles produisent un excellent engrais naturel avec leurs fientes

Elles mangent certains insectes nuisibles (limaces, vers, etc.)

(limaces, vers, etc.) Elles offrent une animation vivante dans le jardin

Elles permettent un certain retour à l’autonomie alimentaire

Leur présence est apaisante et ludique

Et elles pondent même parfois… des œufs surprises à des endroits insolites !

Et vous, laisseriez-vous une cocotte transformer votre potager… et votre quotidien ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .