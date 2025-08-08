Attention aux nids de frelons asiatiques enterrés, alerte ce pro de la désinsectisation

Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que, depuis 2004, le frelon asiatique est un véritable fléau pour les abeilles et pour la biodiversité ! Lutter sans relâche, c’est le seul moyen de les empêcher de proliférer. Mais, ce que l’on sait moins, c’est que les nids ne se trouvent pas toujours dans les grands arbres ! En effet, parfois, et c’est une mauvaise nouvelle, les frelons asiatiques (Vespa velutina) ne se contentent plus de survoler nos têtes. Certains s’installent désormais sous nos pieds, bien planqués dans la terre ou sous les dalles de jardin. Et, autant vous dire que tomber dessus par hasard en tondant la pelouse peut avoir de graves conséquences. L’attaque d’un nid peut même être fatale à l’homme ! Comme nous vous l’expliquions dans cet article, plusieurs alertes ont été lancées récemment après la découverte de nids enterrés, notamment en Bretagne. Alors, comment repérer un nid enterré, et comment réagir ? Réponses dans cet article.

Un nid sous vos pieds ? Oui, c’est possible et ça pique !

Si la majorité des nids de frelons asiatiques se trouvent toujours en hauteur, à plus de 4 mètres dans les arbres, certains spécimens choisissent la discrétion d’un bon vieux trou dans le sol, explique Etienne LGF dans sa dernière vidéo. Dans les Côtes-d’Armor, plusieurs nids souterrains ont été identifiés et détruits par des spécialistes. Pour Christian Guespin, président du Groupement de défense sanitaire des abeilles, ces nids sont redoutables, car ils sont à portée d’homme : « Ce sont eux qui vous voient en premier et ils volent en escadrille », prévient-il dans un article publié sur Ouest-France. Plus petits, « ces nids sont extrêmement dangereux », prévient de son coté Etienne LGF dans un live sur YouTube.

Deux nids pour le prix d’un merci Vespa velutina

Chez le frelon asiatique, il faut distinguer le nid primaire et le nid secondaire. Le premier, souvent installé au printemps, est sommaire, provisoire, et justement, c’est lui qu’on retrouve parfois dans le sol, dans un trou de rongeur, sous une plaque d’égout ou entre deux dalles de terrasse. Il grandit vite, jusqu’à atteindre la taille d’un ballon de basket, avant que la colonie ne migre dans les arbres pour bâtir un nid secondaire d’un demi-mètre de diamètre. Dans cet autre article, nous abordions déjà le sujet des « nids enterrés », je vous invite à le relire pour en savoir davantage.

Comment repérer et éviter un nid souterrain ?

Vous vous demandez peut-être comment savoir si un nid vous guette au pied du cerisier ? Voici quelques indices à surveiller de près :

Va-et-vient rapide de frelons au ras du sol , surtout par temps chaud

, surtout par temps chaud Trou dans la terre ou sous une dalle d’où sortent des insectes nerveux

Activité bruyante au sol, parfois accompagnée de vibrations ou de bourdonnements

Réaction agressive soudaine lors du passage d’une tondeuse ou d’un chien trop curieux

Proximité d’un composteur, d’un tas de bois ou d’un mur en pierres sèches

Si vous observez l’un de ces signes, ne tentez rien vous-même. Appelez un spécialiste équipé, formé, qui ne prendra aucun risque pour vous défaire de ces intrus.

Entre prudence et vigilance, restons sur nos gardes

Alors non, tous les frelons asiatiques ne se cachent pas dans un « abri anti-atomique », mais la prudence est de mise, surtout au printemps, lorsque les reines cherchent à s'installer discrètement. Que vous soyez jardinier du dimanche, promeneur forestier ou amateur de sieste sur l'herbe, un simple regard au sol peut vous éviter une rencontre piquante.