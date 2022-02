Le saviez-vous ? Pourquoi les chiens reniflent-ils les parties intimes ?

Tous les propriétaires de chiens ont déjà connu cette situation très embarrassante: lorsque des invités viennent chez vous, ou que vous rencontrez des gens sur une plage, dans un camping ou ailleurs, votre chien fonce sur les personnes et se met à renifler leurs parties intimes… Avouez que c’est particulièrement gênant pour le maître, et pour la personne reniflée ! Le chien, lui, s’en fiche pas mal, puisque c’est absolument normal pour lui, et qu’il possède un odorat 40 fois plus développé que celui des humains. Quand il rencontre un de ses congénères, il commence d’ailleurs par lui sentir les parties intimes. Et dans sa tête de chien, si vous rencontrez quelqu’un, il doit, par cet étrange biais, s’assurer que la personne ne vous veut pas de mal…

Que peuvent détecter les chiens dans l’odeur ?

La reniflade des parties intimes, souvent réalisée par le chien mâle, est un moyen de ressentir l’humeur de la personne. Cela peut sembler difficile à imaginer, mais cela lui permet aussi de savoir si la personne est triste, stressée, ou vous rencontre avec de mauvaises intentions. Laissez donc le chien sentir vos pairs, en expliquant qu’il s’assure que la personne ne vous veut que du bien… Plus facile à dire qu’à faire non ?

Le chien peut savoir si vous êtes enceinte !

L’odorat des chiens est très sensible aux apocrines, des phéromones sécrétées par les glandes sudoripares qui se trouvent sur les parties génitales. Elles sont particulièrement présentes après un rapport sexuel, après un cycle menstruel ou chez une femme venant d’accoucher. Lorsque la femme est proche de la période d’ovulation, ces apocrines sont également très présentes… En bref, si vous êtes une femme et que vous n’entrez pas dans les trois critères (rapport proche, enfant récent ou règles récentes), il y a de fortes chances pour que le chien détecte votre période d’ovulation. D’ailleurs, des chercheurs seraient parvenus à entraîner des bergers australiens pour détecter les périodes d’ovulation des vaches et ainsi favoriser les inséminations.

Le chien peut détecter certaines maladies à l’odeur

On sait déjà que les chiens sont capables, avec de l’entraînement, de détecter la drogue, les armes ou de retrouver des personnes dans les effondrements par exemple. Dans une étude de la société BioScentDx (États-Unis), les chercheurs ont entraîné des beagles à reconnaître des échantillons sanguins issus de patients atteints de cancer du poumon. Puis ils ont présenté des échantillons sanguins sains aux chiens: dans 96.7% des cas, ils ont reconnu le sang contenant l’odeur du cancer. Dans 97.5% des cas, le sang sain était également reconnu.

Quant à l’épilepsie, l’association Handi’Chiens forme des chiens d’alerte spécialisés dans la détection des crises; ce sont souvent les labradors qui excellent dans ce domaine. Ils sont capables de prévenir une crise d’épilepsie 7 minutes avant que celle-ci ne se déclenche. Avant cette crise, l’odeur corporelle se modifie mais n’est pas détectable par un « nez humain ». Le chien, lui, est capable de prévenir et d’alerter le patient. Il ne permettra pas de bloquer la crise, mais pendant celle-ci il devra se coucher contre son maître pour l’apaiser… Il est également dressé pour aller chercher le téléphone ou les médicaments en cas de crise.