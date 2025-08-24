Les chiens sont-ils réellement capables de sentir les bonnes et les mauvaises personnes ?

Quand mon chien Idann fait la fête à mon voisin râleur, mais ignore superbement mon pote hyper sympa, je me dis qu’il y a un bug dans le radar à gentils ! J’avoue lui avoir déjà dit : « mais t’es bête, il est nul ce voisin et toi, tu lui fais une fête d’enfer » ! Remarquez, Idann fait même la fête à la vétérinaire donc ce n’est peut-être pas le meilleur exemple ! Je pense ne pas être la seule à me poser la question : les chiens savent-ils vraiment qui est bon ou mauvais ? Je le pensais jusqu’à ce que je découvre une étude récente parue dans la revue Animal Cognition.

Du moins, ils ne « sentiraient pas cela » aussi bien qu’on l’espérait. Menée par Hoi-Lam Jim et son équipe, cette recherche passionnante, que vous pouvez consulter sur Springer Nature a suivi le comportement de 40 chiens domestiques observant des humains nourrir (ou non) d’autres chiens. Résultat : nos amis à quatre pattes n’ont pas spécialement préféré la personne généreuse. Alors, flair ou hasard ? Petit tour d’horizon d’un sujet qui va bousculer vos certitudes ! Décryptage.

Un flair social pas si affûté que ça

Avouons-le : on a tous déjà dit un jour « si mon chien ne t’aime pas, c’est qu’il y a une raison ! » Eh bien, il se pourrait qu’on lui ait prêté un superpouvoir social un peu exagéré. Une étude menée à l’Université de Kyoto a montré que les chiens n’étaient pas influencés par le comportement généreux ou égoïste d’un humain envers un autre chien. Même après avoir observé une scène de partage ou de refus de nourriture, ils ne manifestaient aucune préférence particulière lors d’un contact libre. Qu’ils soient jeunes ou âgés, les chiens testés ne semblaient pas plus attirés par le gentil humain que par l’autre. Un comble pour des animaux qu’on imaginait capables de « sentir » les gens.

Une méthode expérimentale à nuancer

Cela dit, il ne faut pas faire de cette étude, une généralité. Les chercheurs eux-mêmes précisent que l’expérience, fondée sur un test binaire (deux choix simultanés entre deux personnes), pourrait ne pas refléter la réalité des interactions humaines-chien. Peut-être que nos compagnons à poils ont bien perçu une différence, mais ne l’ont pas exprimée dans ce contexte-là. Ou alors, ils ont simplement préféré se fier à d’autres signaux : l’odeur du saucisson caché, la voix douce, le sourire franc, etc. Bref, nos toutous ne sont pas dénués de jugement, mais il serait un peu rapide de penser qu’ils lisent les âmes.

Ce qu’il faut retenir de cette étude sur les chiens et la réputation humaine

Ce qu’on pensait Ce que l’étude révèle Les chiens sentent si quelqu’un est méchant Pas forcément, selon les chercheurs Ils préfèrent les personnes généreuses Pas observé dans l’expérience Leur flair social est infaillible En réalité, c’est plus compliqué que ça Ils jugent les humains comme les enfants Pas de preuve claire à ce stade Leurs expériences influencent leurs choix Pas systématiquement, d’après les résultats

Une réputation, ça se gagne, mais pas chez les chiens ?

Il faut aussi rappeler que cette étude ne ferme pas la porte à toute capacité d’évaluation sociale chez le chien. Elle montre simplement que dans un cadre expérimental bien précis, nos amis poilus n’ont pas démontré une préférence claire. Pour aller plus loin, les chercheurs proposent d’étudier d’autres populations : chiens de rue, chiens d’assistance, chiens policiers, dont les expériences humaines sont bien plus variées.

En attendant, si votre chien adore votre belle-mère râleuse ou évite votre meilleur ami au cœur tendre, c'est peut-être juste qu'il a faim, ou qu'il a un goût douteux en matière d'amis. Alors, selon vous, votre chien sait-il vraiment qui est une bonne personne ou se laisse-t-il berner par un paquet de friandises bien placé ? J'ai la réponse : les friandises, sans aucun doute pour le coup !