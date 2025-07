Les inconvénients des litières automatisées que les constructeurs ne mentionnent pas

Chaque été, c’est le même drame. Pendant que certains s’envolent vers les plages et les campings, des milliers d’animaux sont abandonnés, laissés derrière comme de simples objets encombrants. En 2024, la SPA avait recueilli dans ses refuges quelque 8.000 animaux abandonnés ou maltraités, comme le confirme cet article du Figaro. Et, comme si cela ne suffisait pas, cette période coïncide aussi avec la naissance de nombreuses portées de chatons, issus de chattes non stérilisées. Alors si vous faites le choix responsable et généreux d’adopter un petit félin, il se pourrait que vous ayez envie de lui offrir ce qu’il y a de mieux comme une litière automatique ! Surtout si vous vivez en appartement, car ces modèles nouvelle génération promettent zéro odeur, zéro nettoyage manuel et une hygiène irréprochable. Tentant, non ? J’en ai une depuis plusieurs mois et même si je suis globalement ravie, je dois avouer qu’elle n’est pas parfaite !

Une litière automatique pour chats, qu’est-ce que c’est ?

Si vous n’en avez jamais vu, imaginez une sorte d’ovni au design futuriste, souvent rond, imposant, un peu bruyant… mais qui fait (presque) tout le travail à votre place. Le principe est simple : le chat fait sa petite affaire, la machine attend quelques minutes, puis déclenche un cycle de nettoyage automatisé. Les excréments sont évacués dans un bac hermétique, les odeurs sont piégées, et votre intérieur reste frais. Sur le papier, c’est magique. Et, dans la pratique, c’est souvent très commode à condition de connaître quelques limites.

Inconvénient n° 1 : attention au poids de votre chat

J’en ai fait les frais récemment. Malheureusement, j’ai dû me résoudre à laisser partir mon chat Oups, atteint d’une grave maladie respiratoire, mais la vie sans chat pour ma part, c’est impossible ☹. J’ai donc accueilli rapidement, un adorable chaton Anouk, à peine deux kilos. Le problème étant qu’elle n’est pas assez lourde et ne déclenche pas les capteurs de ma litière autonettoyante. Résultat ? Elle ne se nettoie pas automatiquement après son passage et pire, je dois l’empêcher d’y accéder, car le cycle pourrait démarrer alors qu’elle est encore à l’intérieur ! Ainsi, j’ai donc dû revenir à une litière classique pour elle tout en laissant Luna, ma chatte adulte, utiliser la high-tech. Pas super pratique à gérer au quotidien.

Inconvénient n° 2 : un monstre difficile à caser

Autre surprise : la taille de l’engin. Oubliez l’idée de la glisser sous un meuble ou dans un coin discret. Ces litières font souvent plus de 60 cm de haut, prennent un espace au sol équivalent à une petite table basse, et demandent un minimum de recul pour que le chat puisse confortablement y entrer. Résultat : elle trône fièrement en plein milieu de mon salon, faute de place ailleurs. Et non, elle ne passe pas dans les WC non plus !

Inconvénient n° 3 : dépendance au Wi-Fi et à l’électricité

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est que la litière a besoin du Wi-Fi pour fonctionner correctement. Si la box est éteinte (par exemple, quand je pars en vacances), plus de nettoyage automatique. Et, comme ma mère garde Luna chez moi, elle doit s’assurer que la connexion reste active… ou alors, je dois forcer le nettoyage manuel à distance via l’application, si tant est que le réseau tienne ! Bref, une dépendance technologique un peu pénible pour un objet censé nous simplifier la vie.

Les autres inconvénients mentionnés par d’autres utilisateurs

En me renseignant davantage, j’ai découvert que certaines litières automatiques posaient de vrais problèmes de sécurité, mais ce n’est pas le cas de la mienne. Plusieurs témoignages font état :

De portes automatiques qui se ferment trop vite, risquant de coincer le chat à l’intérieur,

De capteurs défectueux, qui ne détectent pas toujours la présence du chat,

De cycles de nettoyage trop rapides, pouvant effrayer ou blesser un chat encore présent dans la litière.

Ces incidents, heureusement rares, ont conduit certaines marques à repenser complètement leurs modèles.

Des inconvénients… mais également des avantages

Soyons honnêtes : malgré ces petits désagréments, je ne reviendrais pas à une litière classique pour Luna. Fini les pelletées quotidiennes, plus d’odeurs même après une journée d’absence, et un suivi en temps réel via l’application. Néanmoins, je vous conseille de vérifier ces quelques points avant d’investir dans une litière auto-nettoyante :

Pas de porte automatique, donc aucun risque d’enfermement.

Cycle de nettoyage lent (plus de 4 minutes), pour laisser le temps au chat de réagir.

Capteurs ultra-sensibles qui stoppent le nettoyage à la moindre présence.

Et un design ouvert, qui limite les accidents.

Et vous, craqueriez-vous pour une litière automatique malgré ses petits défauts avec lesquels il est tout à fait possible de cohabiter ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

