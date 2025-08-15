Vous voyagez avec votre chien ? Vous aurez besoin d’un passeport européen

Le 3 juin dernier, la Commission Européenne a voté une loi essentielle liée au bien-être animal, même si, pour une fois, la France n’a pas attendu sa promulgation. Cette mesure concerne l’identification des animaux de compagnie, et notamment la détention d’un passeport européen. Je l’ai fait pour Athéna, ma chienne berger australien : un petit document bleu remis par notre vétérinaire et hop, la voilà prête à voyager dans toute l’Europe. Ce fameux passeport européen pour animal de compagnie, souvent gratuit lors de l’identification, m’a paru essentiel dès que j’ai voulu planifier un séjour à l’étranger. Car oui, une fois les frontières franchies, même pour une nuit en camping, les autorités peuvent être intraitables… Et, ce petit bout de papier peut faire toute la différence. Décryptage.

Pourquoi ce document est indispensable pour voyager avec son animal ?

Créé en 2009 et harmonisé dans toute l’Union européenne, le passeport européen pour animaux est le seul document officiel attestant que votre compagnon est vacciné contre la rage et correctement identifié (puce électronique obligatoire). En clair : sans ce passeport, pas de passage de frontière pour les chiens, chats ou furets. Il contient aussi des infos pratiques : description de l’animal, coordonnées du vétérinaire, dates de vaccinations, voire antécédents médicaux. Dans certains pays comme l’Irlande, Malte, la Norvège ou la Finlande, des mesures supplémentaires s’ajoutent, comme un traitement vermifuge contre l’échinococcose, à réaliser 24 à 120 heures avant l’entrée sur le territoire. Ce document est aussi un gage de responsabilité : il prouve que vous vous souciez de la santé de votre animal, mais également de celle des autres.

Comment l’obtenir et combien cela coûte ?

Bonne nouvelle : la procédure est aussi simple que rapide. Tout vétérinaire habilité peut vous délivrer ce passeport, à condition que votre animal :

Soit identifié par puce électronique sous-cutanée

Et vacciné contre la rage

Une fois ces conditions remplies, le passeport vous est remis immédiatement. Et, son prix est très raisonnable :

15 € pour une première délivrance

5 € pour un duplicata en cas de perte

Il est valable à vie, à condition que les rappels de vaccin antirabique soient faits à temps (généralement chaque année à date fixe). Habituellement, le vétérinaire le donne lors du premier vaccin ou l’inclut dans le prix de la consultation.

Ce qu’il faut retenir sur le passeport animalier

Élément Détail Espèces concernées Chiens, chats, furets Obligatoire pour voyager ? Oui, dans tous les pays de l’UE + Norvège + Irlande du Nord Conditions à remplir Identification + vaccination antirabique à jour Prix 15 € (neuf) / 5 € (remplacement) Délivrance Immédiate, chez tout vétérinaire habilité Validité À vie (si vaccins à jour) Pays avec règles spécifiques Irlande, Malte, Finlande, Norvège (vermifuge obligatoire) Risques sans passeport Quarantaine, retour forcé, voire euthanasie dans des cas extrêmes

Un petit document pour éviter de très gros problèmes

Lorsqu’on prépare ses valises, on pense souvent aux croquettes, à la laisse, au carnet de santé… mais rarement au passeport animal. Et pourtant, voyager sans ce document peut entraîner de lourdes conséquences : mise en quarantaine, refoulement à la frontière, voire euthanasie dans les cas les plus sévères. Autant dire que ce n’est pas le genre de stress qu’on souhaite vivre en arrivant à l’aéroport ou au poste-frontière… En France, l’identification des chiens est déjà obligatoire depuis plusieurs années, comme le rappelle le Service Public, mais à l’échelle européenne, la réglementation évolue encore.

Une directive en cours d’adoption prévoit que tous les chiens et chats vendus en Europe devront obligatoirement porter une micropuce, renforçant la lutte contre le trafic illégal. Alors autant prendre de bonnes habitudes immédiatement. Et vous, votre compagnon à quatre pattes est-il déjà prêt à traverser les frontières avec son passeport européen en poche ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !