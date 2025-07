Pourquoi il ne faut surtout pas donner à manger aux oiseaux pendant l’été ?

L’été bat son plein, et avec lui, la tentation d’aider nos petits amis à plumes en garnissant les mangeoires. Pourtant, derrière cette bonne intention se cache un danger insoupçonné. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande de nourrir les oiseaux uniquement entre mi-novembre et fin mars, lorsque le froid s’installe durablement, comme l’indique le site oiseauxdesjardins.fr. De mon côté, j’ai pris l’habitude d’enlever les graines dès le printemps. À la place, je propose des coupelles d’eau bien fraîche que je renouvelle chaque jour. Résultat ? Les oiseaux, déjà habitués à ma mangeoire en hiver, continuent à venir s’y désaltérer et même à s’y baigner ! Et, je dois avouer que les observer piailler, se chamailler ou s’ébrouer dans l’eau devient un spectacle quotidien réjouissant… sans pour autant mettre leur santé en danger.

Les dangers cachés du nourrissage estival

Si vous pensiez faire une bonne action en continuant à remplir vos mangeoires l’été, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Dans un article publié par Picardie Nature, un triste constat a été dressé : plusieurs verdiers d’Europe et une tourterelle ont été retrouvés morts dans des jardins où les mangeoires débordaient de graines… Pourquoi ? À cause d’un excès d’attention bien intentionné, mais mal ciblé. Ces graines, abandonnées au sol, ont attiré des rongeurs, porteurs de maladies comme la salmonellose. Résultat : les oiseaux ont été contaminés et sont morts en quelques heures. Ce phénomène, loin d’être isolé, met en lumière un véritable fléau sanitaire. Même avec toutes les précautions du monde, le nourrissage en été reste risqué.

Pourquoi il vaut mieux éviter de nourrir l’été

La LPO et de nombreux centres de sauvegarde déconseillent le nourrissage estival pour plusieurs raisons :

Les oiseaux deviennent en grande partie insectivores durant cette saison.

Les jeunes oiseaux doivent apprendre à chercher leur nourriture eux-mêmes pour survivre.

Les graines peuvent rapidement moisir par forte chaleur.

Les restes attirent rongeurs et prédateurs.

La promiscuité favorise la transmission de maladies graves.

Alternatives pour aider les oiseaux sans les mettre en danger

Heureusement, il existe des gestes simples pour continuer d’aider les oiseaux en été sans leur nuire. Voici quelques idées faciles à mettre en œuvre :

Alternative Description Coupelles d’eau Installez plusieurs points d’eau peu profonds et changez-les chaque jour. Nichoirs Offrez-leur des abris pour se protéger des intempéries et des prédateurs. Haies et arbustes Plantez des espèces locales produisant baies et fruits naturellement comestibles. Jardin sauvage Laissez une zone non tondue pour favoriser les insectes et les sources de nourriture naturelles. Fleurs mellifères Attirez les insectes pollinisateurs, nourriture essentielle pour beaucoup d’oiseaux.

Observer sans perturber : la clé pour un été serein

Depuis que j’ai abandonné les graines en été, mes visiteurs ailés n’ont jamais déserté. Au contraire, ils profitent des points d’eau et trouvent aisément de quoi se nourrir dans le jardin. Mésanges, rouges-gorges et même merles font le spectacle, tout en restant libres de leurs mouvements. L’idée, finalement, n’est pas de les rendre dépendants, mais de leur offrir un coup de pouce respectueux et ponctuel. L’hiver, je reprendrai les boules de graisse sans filet et les mélanges de graines, en respectant la règle d’or : pas d’aliments salés, jamais !

En attendant, je me contente d’écouter leurs chants et de profiter du ballet incessant qu’ils offrent, tout en respectant leur autonomie. Et vous, avez-vous déjà observé les oiseaux profiter de votre jardin sans graines l’été ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !