Que faire si votre chien a été volé, comment le retrouver ?

C’est le cauchemar de tout propriétaire : un portail mal fermé, un moment d’inattention, et plus de chien. S’il s’agit d’un vol, il faut agir vite. Car oui, chaque jour, en France, près de 200 chiens sont dérobés, selon Orange. Ils le sont souvent pour des reventes, des reproductions illégales ou d’autres activités bien peu reluisantes. Et, honnêtement, si l’on me volait ma petite Athéna, je deviendrais complètement fou ! Elle est bien identifiée, porte une médaille Petlink, et je la surveille comme le lait sur le feu, mais rien n’empêchera une personne mal intentionnée de me la voler… En plus, c’est un berger australien, l’une des races les plus recherchées selon l’I-Cad ! Alors, comment se prémunir contre le vol de votre chien ? Réponses dans cet article.

Déposez plainte sans attendre

La première étape est simple, mais elle reste trop souvent oubliée dans la panique : déposez plainte immédiatement. Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie, ou commencez par une pré-plainte en ligne pour gagner du temps. La mention « vol de l’animal » doit clairement apparaître sur le document. Pourquoi c’est essentiel ? Parce que cette plainte donne une valeur légale à votre recherche, alerte les autorités, et constitue une preuve indispensable pour la suite. Elle est d’ailleurs exigée si vous souhaitez signaler le vol à l’I-CAD, le fichier national d’identification des carnivores domestiques.

Pour ce faire, envoyez un e-mail à l’adresse contact@i-cad.fr avec :

Le numéro d’identification de votre animal

Sa race, sa description, vos coordonnées

Et bien sûr, la copie du dépôt de plainte

Sans cette identification préalable, malheureusement, aucune action officielle ne sera possible.

Activez votre réseau… physique et numérique

Une fois la déclaration faite, il faut battre le pavé et le web ! Commencez par prévenir tous les vétérinaires, refuges et associations animales dans votre secteur (et même au-delà). Ce sont eux qui sont souvent les premiers à recueillir un animal errant ou suspect. Côté numérique, pensez à Pet Alert, Filalapat, Petlink ou encore Chien-perdu.org. Ces plateformes publient des avis de recherche et disposent souvent d’un réseau local très actif. N’oubliez pas les groupes Facebook de quartier ou de communes, qui peuvent s’avérer très efficaces en temps réel. Et, malgré la puissance du web, les bonnes vieilles affiches papier restent utiles : magasins, boulangeries, cabinets vétérinaires, abribus… Imprimez une photo claire, indiquez le nom de votre chien, une description précise (collier, cicatrice, race, etc.) et surtout, vos coordonnées complètes.

Ce qu’il faut retenir en cas de vol de chien

Déposer plainte immédiatement au commissariat ou en ligne

au commissariat ou en ligne Informer l’I-CAD avec les documents requis (si votre chien est identifié)

Prévenir les vétérinaires, les refuges, les associations locales

Publier sur Pet Alert, Filalapat, les réseaux sociaux et les plateformes dédiées

Poser des affiches dans les commerces, rues, cliniques

L’identification de votre chien est obligatoire et essentielle (puce ou tatouage)

Le vol d’un animal est puni jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende

Mieux vaut prévenir… que pourchasser un voleur

On n’imagine jamais que cela puisse nous arriver, jusqu’au jour où le panier reste vide. L’identification de votre chien, ses photos récentes et la réactivité en cas de disparition sont vos meilleures armes. Alors, même si on préfère les photos de son chien en train de dormir roulé sur le canapé, gardez-en aussi une de lui bien debout, en bonne lumière… juste au cas où. Et vous, avez-vous déjà envisagé ce que vous feriez si votre chien disparaissait du jour au lendemain ? Moi, je ne veux même pas y penser ! Vous avez une anecdote ou une remarque sur ce sujet ? Dites-nous tout ! Ainsi, nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .