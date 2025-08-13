Quelles sont les 6 races de chats les plus intelligentes, avec le plus gros QI ?

Un chat posé paisiblement.
Quelle est la race de chat la plus intelligente ? Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Le 8 août dernier, c’était la journée internationale du Chat, l’occasion de rappeler que nos amis félins sont les tristes de champions des abandons ! La SPA a recensé 28 547 chats abandonnés en 2024, contre 12 253 chiens. Les chats errants sont nombreux, et non stérilisés, prolifèrent à une vitesse folle, ce qui explique une grande partie de ces abandons ! Et pourtant, ces petits félins sont d’une intelligence rare ! Même si l’on dit souvent que les chats ont un petit cerveau ! Une étude scientifique, relayée par Daily News, explique que, certaines races seraient particulièrement douées pour résoudre des problèmes, comprendre nos émotions, ou encore apprendre des tours. De l’Abyssin au Japanese Bobtail, ces félins savent mettre leur esprit aiguisé au service de leur curiosité et parfois de quelques bêtises. Alors quelles sont les races de chat les plus intelligentes ? Mes deux expertes maison, Luna et Anouk, en font-elles partie ? Réponses dans cet article.

Bengal : le félin athlète

Avec son pelage tacheté façon léopard, le Bengal est aussi intelligent que sportif. Héritier de l’Asian Leopard Cat, il possède un sens de l’observation hors pair, une excellente mémoire, et sait ouvrir portes ou placards. Capable d’apprendre à marcher en laisse ou à donner la patte, il a aussi besoin d’énormément de stimulation. Sinon, gare aux bêtises ! Ce chat fait partie de mes rêves d’enfant tant je le trouve magnifique, mais il n’est pas à la portée de mon budget !

Un chat de race bengale.
Cette race de chat fait partie des plus intelligentes. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Abyssin : l’explorateur infatigable

Originaire d’Asie du Sud-Est, l’Abyssin est souvent cité comme le chat le plus intelligent au monde. Surnommé « Aby-grabby » car il attrape tout ce qui lui passe sous la patte, il a besoin d’une stimulation mentale constante. Grimpeur, curieux, peu peureux, il adore interagir avec les humains et autres animaux. Un chat à l’esprit vif, mais à réserver aux foyers prêts à suivre son rythme ! Je ne l’imagine surtout pas dans mon appartement, qu’il transformerait, à coup sûr, en parc d’attraction félin.

Cornish Rex : l’acrobate énergique

Avec son corps élancé et son pelage ondulé, le Cornish Rex est une boule d’énergie. Grimpeur, sprinteur, sauter partout ? Oui, et avec élégance ! Il adore les jeux interactifs et peut être entraîné à marcher en laisse. Sans stimulation suffisante, il risque de s’ennuyer rapidement. Je ne connaissais pas cette race, mais je le trouve plutôt rigolo, pas vous ?

Infographie : Quelles sont les races de chats les plus intelligentes ?
Infographie : Quelles sont les races de chats les plus intelligentes ? Crédit infographie : neozone.org.

Burmese : le compagnon « velcro »

Sociable, joueur et extrêmement attaché à ses humains, le Burmese aime participer à toutes vos activités. Ainsi, on le compare parfois à un chien pour son tempérament affectueux et sa faculté à apprendre des tours. Très bavard, il adore échanger avec son maître, de temps en temps un peu trop pour les amateurs de silence ! Par conséquent, je pense que dans les gênes d’Anouk, ma petite chatonne de trois mois, il doit y avoir du Burmese ! C’est incroyable ce qu’elle peut être collante !

Un chat burmese.
Le chat burmese est l’une des races les plus affectueuses. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Scottish Fold : l’intello aux oreilles pliées

Ses oreilles repliées le rendent irrésistible, mais le Scottish Fold est aussi réputé pour son intelligence et son besoin d’interactions. Plus calme que d’autres races, il apprécie les puzzles et les jeux de réflexion. Attention cependant : sa morphologie particulière peut causer des problèmes de santé. Un drôle de chat, au physique inhabituel, mais qui, par son calme, pourrait me convenir, afin de tempérer mes deux lionnes !

Singapura : le petit bouillonnant

C’est la plus petite race de chat domestique, mais l’une des plus énergiques ! Le Singapura adore les jeux de chasse et les interactions avec ses humains. Curieux, affectueux, il demande beaucoup de temps et d’attention pour être pleinement épanoui. Sympa, mais s’il est trop énergique, je ne pourrais pas le « suivre » dans ses bêtises !

Un chat singapura.
Le singapura est l’une des races de chats la plus petite. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Luna et Anouk : deux Européennes aux idées bien arrêtées

À la maison, mes deux chattes, Luna et Anouk, prouvent qu’on peut être « non racé » et pourtant avoir un QI félin impressionnant. Luna, par exemple, sait exactement quand c’est l’heure du déjeuner : elle miaule à tout-va jusqu’à obtenir gain de cause. Si je lui dis : « Va chercher ton Père-Noël » (un petit jouet en mousse), elle le déniche dans l’appartement et me le rapporte fièrement dans la gueule. Anouk, elle, est la spécialiste des bêtises : dès qu’elle se sent coupable, elle file se cacher sous le meuble TV… son bunker personnel où je ne peux pas l’atteindre.

Un chat devant des gamelles d'eau et de nourriture.
Votre chat est-il intelligent selon vous ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Pas besoin de test scientifique pour voir que, chez elles, la ruse est un art de vivre. Et vous, votre chat fait-il partie des races réputées les plus intelligentes ou brille-t-il par des talents bien à lui ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

