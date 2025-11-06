Quels sont les 11 animaux les plus intelligents de la planète ?

Ah les animaux ! Je ne vous apprendrai rien en vous expliquant qu’ils sont absolument fascinants. Que ce soit une fourmi qui transporte un brin d’herbe dix fois plus lourd qu’elle, ou un oiseau capable de savoir où se trouve la mangeoire, ils sont tous dotés d’une intelligence. Reconnus « êtres sensibles » depuis cette loi de 2015, je n’ai pas attendu la promulgation de cette loi pour m’en apercevoir ! Eh oui, le règne animal regorge d’esprits brillants. Certains manipulent des outils, d’autres communiquent comme nous, et quelques-uns, plus surprenants, jouent même pour le plaisir. Selon le ministère de l’Agriculture, la plupart des animaux dits « de compagnie » montrent des signes de mémoire, d’adaptation et d’apprentissage comparables à ceux d’un jeune enfant. Mais la vraie question, c’est : jusqu’où va leur intelligence ? Les scientifiques du monde entier s’y penchent sérieusement. De la mer aux forêts tropicales, découvrons 11 animaux capables de prouesses mentales qui n’ont parfois rien à envier à l’être humain. En avant pour la découverte !

Les pieuvres : les magiciennes des océans

On commence sous la mer, avec l’un des cerveaux les plus déroutants du monde marin. Les pieuvres sont de véritables as de l’évasion. Elles peuvent dévisser des bocaux, reconnaître des humains, et même neutraliser une caméra gênante en projetant un jet d’eau bien placé ! Paul le poulpe aurait même été capable de pronostiquer les résultats de L’Euro de football en 2004, mais là, rien n’est prouvé ! Néanmoins, une étude publiée dans la revue Behavioural Processes montre que les pieuvres possèdent une mémoire à court et long terme, et peuvent apprendre par observation. Elles sont même conscientes de leur environnement, comme le souligne une étude publiée sur PubMed. Et, croyez-moi, pour les avoir vues à l’aquarium de La Rochelle, ces créatures ont vraiment ce regard trop humain pour être anodin.

Les chimpanzés : nos cousins géniaux (et parfois taquins)

Impossible de ne pas citer nos plus proches cousins : les chimpanzés. Partageant 98,7 % de notre ADN, ils excellent dans l’usage d’outils, la coopération et même la planification. Certains utilisent des brindilles pour attraper des termites ou des pierres pour casser des noix : hallucinant. D’ailleurs une étude publiée sur ScienceDirect montre que leur capacité à maîtriser leurs impulsions est directement liée à leur intelligence globale. En clair, un chimpanzé capable d’attendre sa récompense est souvent plus malin que celui qui fonce tête baissée. Et, à bien y réfléchir, ça marche aussi pour les humains devant un gâteau au chocolat, non ?

Les corbeaux : de vrais stratèges ailés

Les corbeaux ont mauvaise réputation, ce sont des « oiseaux de mauvais augure » dans l’inconscient collectif. Et, pourtant, les corvidés, notamment les corbeaux et les corneilles, ont un QI digne d’un petit singe. Ils savent fabriquer des outils, planifier des actions et même se souvenir des visages humains ! Ils peuvent reconnaître un danger, s’en souvenir pendant des années et avertir leurs congénères. Selon le Service public, certaines espèces de corbeaux figurent d’ailleurs parmi les oiseaux protégés, preuve de leur importance dans nos écosystèmes. Ces oiseaux noirs ne sont pas que des symboles de mauvais augure, mais bien des cérébraux de haut niveau. Et, comme l’explique cet article publié par Ornithomedia.com, ils seraient les champions de l’organisation de funérailles lorsque l’un de leurs congénères passe de vie à trépas !

Les dauphins : des cerveaux dignes d’un génie marin

Si l’intelligence devait se mesurer au plaisir de vivre, les dauphins gagneraient haut la nageoire. Ces mammifères marins apprennent vite, s’amusent souvent et sont capables de se reconnaître dans un miroir, un signe d’auto-conscience rare chez les animaux. Une étude publiée sur PMC met en lumière leur communication complexe : chaque dauphin possède un sifflement unique, comme un prénom. Ils enseignent aussi leurs techniques de chasse à leurs petits. Franchement, quand on les voit jouer avec des anneaux de bulles, on se dit qu’ils ont tout compris à la vie. Ils auraient même sauvé un homme, en l’entourant pour qu’il ne se noie pas, selon cet article.

Les chiens : les meilleurs élèves du quotidien

Aucun classement ne serait complet sans eux. Les chiens ne sont pas seulement adorables, ils sont aussi finement intelligents. Capables de comprendre plus de 150 mots, d’anticiper nos gestes et de lire nos émotions, ils excellent dans l’art de l’interprétation. Une étude de 2022 publiée sur Nature.com révèle que certaines races ont des aptitudes cognitives spécifiques : les bergers sont meilleurs pour l’obéissance, les labradors pour la communication, et les braques (clin d’œil à mon Idann) pour la lecture des signaux humains. D’ailleurs, le ministère de l’Agriculture rappelle que leur relation avec l’homme repose sur une intelligence émotionnelle unique.

Tableau récapitulatif des 5 premiers cerveaux du règne animal

Animal Type d’intelligence Fait marquant Pieuvre Résolution de problèmes Capable de sortir d’un bocal fermé Chimpanzé Outils et apprentissage social Utilise des pierres et des bâtons Corbeau Planification et mémoire Se souvient des visages humains Dauphin Communication et conscience de soi A un « nom » sifflé unique Chien Intelligence émotionnelle Anticipe les intentions humaines

Les éléphants : mémoire XXL et cœur immense

Les éléphants sont de véritables géants du cœur et du cerveau. Leur mémoire légendaire n’est pas un mythe : ils se rappellent des visages, des chemins et des sons sur des années. Ils pleurent leurs morts, se reconnaissent dans un miroir et peuvent même collaborer pour atteindre un objectif commun. D’ailleurs, certaines espèces sont désormais protégées par des conventions internationales, comme le rappelle la liste officielle des espèces protégées.

Les rats : de petits cerveaux très rusés

Les rats ont mauvaise réputation, mais ce sont d’incroyables stratèges. Utilisés dans la recherche scientifique pour leurs capacités d’apprentissage et leur empathie sociale, ils savent naviguer dans des labyrinthes et même sauver leurs congénères piégés. Selon plusieurs études, comme celle-ci, de neuro-comportement, leurs compétences s’approchent de celles des primates. Et, entre nous, vu leur adaptation urbaine, ils survivraient sans doute mieux que nous à une panne mondiale d’Internet !

Les perroquets gris du Gabon : bavards, certes, mais logiques !

Les perroquets africains ne font pas que répéter nos bêtises. Ils comprennent le sens des mots, classent des formes, reconnaissent des couleurs et résolvent des énigmes. Le plus célèbre d’entre eux, Griffin, étudié à Harvard, savait choisir le bon récipient en fonction d’un raisonnement logique, un véritable petit prodige à plumes. Dans une expérience relatée par Harvard University. Mais, ce qui impressionne le plus, c’est leur capacité d’apprentissage émotionnel : certains perroquets réconfortent leurs congénères stressés ou imitent le ton de voix de leur maître pour attirer l’attention. Ils peuvent aussi bouder, rire, ou exprimer de la jalousie. Oui, oui, de la vraie jalousie ! Et, quand on sait qu’un perroquet gris peut vivre plus de 50 ans, on comprend mieux pourquoi ces oiseaux deviennent parfois de véritables membres de la famille.

Les abeilles : les plus petits cerveaux du classement

Avec un cerveau de la taille d’une graine de sésame, les abeilles sont pourtant capables de résolution de problèmes complexes. Elles calculent le meilleur itinéraire entre les fleurs, communiquent par danse, et reconnaissent les visages humains. Elles sont d’ailleurs au cœur de nombreux débats environnementaux, notamment à cause de leur rôle crucial dans la pollinisation. Sans elles, notre monde perdrait plus que du miel. Et, les frelons asiatiques les mettent en danger, nous nous devons de les protéger !

Ce qu’il faut retenir de l’intelligence des animaux en général

La taille du cerveau ne détermine pas toujours l’intelligence

L’observation et la mémoire sont les clés de la cognition animale

Les émotions (joie, peur, empathie) participent aussi à l’intelligence

Certaines espèces « nuisibles », listées sur Legifrance, sont pourtant d’une remarquable adaptabilité cognitive

Les gorilles : l’intelligence du silence

Le célèbre gorille Koko maîtrisait plus de 1 000 signes de langage et comprenait environ 2 000 mots d’anglais. Dans la nature, les gorilles utilisent des outils, planifient leurs déplacements et montrent de vraies émotions. Leur intelligence sociale est telle qu’ils peuvent se faire des blagues entre eux ! Et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces colosses sont d’une grande douceur. Ils prennent soin des plus jeunes, apaisent les tensions au sein du groupe et adoptent parfois des comportements presque humains, comme se frapper la poitrine pour impressionner… ou simplement se rassurer. Des chercheurs ont également observé des gorilles fabriquer des outils simples à partir de branches pour franchir une rivière ou récupérer de la nourriture. Leur capacité d’adaptation est si fine qu’ils s’adaptent à la situation, preuve d’une forme d’intelligence émotionnelle avancée. Et, entre nous, quand on croise le regard d’un gorille, on ne peut pas s’empêcher d’y voir une étincelle familière… quasiment un miroir de nous-mêmes.

L’animal bonus : mon chien Idann, 12 ans, braque ariégeois

Et puis, comment ne pas finir avec lui ? Idann, mon fidèle compagnon, m’impressionne chaque jour. Il me suit partout, même aux toilettes (oui, partout). Dès que j’ouvre le frigo, il accourt en trottinant, et si je sors la poubelle, il me regarde partir depuis la fenêtre, en mode « sentinelle du foyer ». Quand j’attrape mes clés de voiture, il va se coucher avec un air résigné, mais s’il entend le mot « promenade » ou voit la laisse bouger… c’est la fête nationale à la maison ! Et, quand vient l’heure des gouttes pour les oreilles (Monsieur Otite oblige), il tente sa fameuse technique du camouflage sous le coussin, tête comprise.

Pas besoin d'étude scientifique pour confirmer : ce chien sait lire dans mes pensées ! Ah les animaux ! Ils nous prouvent chaque jour que l'intelligence ne se mesure ni à la parole, ni au nombre de neurones, mais à la capacité de comprendre, d'aimer et de s'adapter. Et vous, lequel de ces animaux vous semble le plus intelligent ?