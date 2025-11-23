Un loup confirmé en Seine-et-Marne : que faire si vous en croisez un près de chez vous ?

Indices de présence possibles Empreintes de grande taille

Excréments caractéristiques

Poils accrochés à une clôture

Observation visuelle

Dépouille d’un animal sauvage

En 2022, la population de loups en France était estimée à 1 096 individus, selon une analyse détaillée disponible sur le site de 30 Millions d’Amis. Ces chiffres s’appuient notamment sur les données de l’Office français de la biodiversité (OFB) et du Réseau Loup Lynx, chargé du suivi national de l’espèce (loupfrance.fr). Si je vous en parle aujourd’hui, c’est parce qu’un loup a été observé à une dizaine de mètres d’une ferme en Seine-et-Marne, confirmé officiellement le 19 novembre 2025. Autant dire que lorsqu’on habite à Réau, soit à une cinquantaine de kilomètres du lieu d’observation, la nouvelle interpelle forcément. Et comme vous le savez, le sujet du loup suscite beaucoup de fantasmes, alors qu’il est souvent bien moins menaçant qu’on l’imagine… nous vous en parlions d’ailleurs dans cet article : Non, le loup n’est pas un animal cruel. Alors que faire si vous croisez le loup ? Pas de panique, le risque est extrêmement faible, je vous explique tout !

Un animal discret, souvent en mouvement

Le loup a été signalé plusieurs fois en Seine-et-Marne ces dernières années, notamment du côté de Fontainebleau. Mais, cette fois, la préfecture confirme plusieurs indices concordants : empreintes, observation visuelle et vérification par l’OFB. L’individu repéré à Beton-Bazoches puis à Saint-Mars-Vieux-Maisons est probablement un jeune loup en dispersion. À cette période de l’année, les jeunes quittent la meute pour chercher un nouveau territoire. Ils peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres, ce qui explique qu’un individu isolé apparaisse ponctuellement dans notre département. Rien ne permet d’affirmer qu’il s’installe durablement et aucune attaque de troupeau n’a été signalée. De mon côté, je dois vous avouer que lorsque je me promène en forêt, en Île-de-France, je ne m’attends pas spécialement à croiser un loup. Mais, comme vous, l’idée m’incite à m’informer sérieusement plutôt que d’imaginer un scénario façon documentaire dramatique.

Loup en Seine-et-Marne : un contexte qui demande vigilance mais pas panique

La présence d’un loup peut surprendre mais elle ne doit pas provoquer de réactions excessives. En réalité, la plupart des observations sont fortuites, rapides et sans danger. L’OFB rappelle que le loup évite l’homme et ne cherche pas le contact. Pour autant, lorsqu’on habite un territoire rural, mieux vaut connaître les bons réflexes. C’est aussi ce que rappelle la préfecture dans son communiqué : signalez les observations, ne touchez jamais une dépouille animale, et documentez au mieux sans prendre de risques. Si vous souhaitez approfondir la question de la rencontre avec un animal sauvage en général, pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici : Que faire lors d’une rencontre en forêt ?.

Le saviez-vous ? Le loup peut parcourir 30 à 40 km en une seule nuit.

Conduite à tenir en cas d’observation en Seine-et-Marne ou ailleurs

Si vous pensez avoir vu un loup ou un indice de présence, la préfecture recommande de contacter l’OFB au 01 64 00 66 40 ou par mail à sd77@ofb.gouv.fr. Indiquez la localisation précise, transmettez photos ou vidéos si vous en avez, et surtout ne vous approchez pas. N’intervenez jamais sur une dépouille animale et ne déplacez rien sur place. L’OFB se chargera des analyses et du suivi.

Lorsque l'on vit dans un département semi-rural comme le nôtre, mieux vaut savoir comment réagir calmement, que l'on soit promeneur du dimanche, élu local en sortie de réunion, ou simple curieux de la biodiversité. Dans tous les départements français, il est possible de signaler la présence d'un loup par mail à sd(votre numéro de département)@ofb.gouv.fr.