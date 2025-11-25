Un loup observé en train de « relever » un casier à crabes stupéfie les scientifiques

5 choses à retenir sur cette étude Un loup a été filmé en train de tirer une ligne pour récupérer un piège immergé.

Ce comportement pourrait indiquer une compréhension du lien entre la bouée, la corde et la nourriture.

Les observations sont rares, car les loups évitent naturellement les humains.

Le phénomène intrigue car l’espèce n’est pas considérée comme “utilisatrice d’outils”.

L’étude scientifique publiée en 2025 ouvre un nouveau débat sur l’intelligence des canidés.

La France compterait aujourd’hui 1 013 loups, selon l’association Humanité & Biodiversité, un chiffre qui aurait même tendance à diminuer ces derniers mois. Le loup reste un animal cruellement chassé pour sa mauvaise réputation, et parfois pour la protection des troupeaux. Pourtant, certaines observations récentes pourraient bien remettre en question l’image que l’on s’en fait. En Colombie-Britannique, des caméras ont filmé un comportement pour le moins étonnant : un loup tirant méthodiquement une bouée, puis une corde, jusqu’à faire émerger un casier à crabes pour en récupérer l’appât. Une scène captivante, tout droit sortie d’une étude publiée dans la revue Ecology and Evolution. Et, lorsqu’on sait que la protection des troupeaux évolue aussi avec des innovations comme le collier anti-loup CAL, on se dit que le débat sur la cohabitation homme-loup est loin d’être terminé. Décryptage de cette étude fascinante.

Des loups observés en pleine réflexion

Les images montrent une scène répétée : un loup nage jusqu’à une bouée, tire dessus, suit la ligne jusqu’à la plage, puis récupère patiemment le piège immergé pour atteindre l’appât. Le geste est précis, méthodique, presque calculé. Les chercheurs ne crient pas au miracle, mais reconnaissent que ce comportement soulève des questions fascinantes. Est-ce une forme d’apprentissage intelligent ? Un simple opportunisme ? Une stratégie héritée par observation des humains ? Chez nous aussi, en Seine-et-Marne, les observations ponctuelles rappellent que le loup n’est jamais très loin, même quand on croit le contraire. Nous vous l’expliquions dans cet article.

Un comportement inédit qui intrigue les spécialistes

Le loup gris reste un animal complexe, souvent mal compris, comme le rappelle l’Office français de la biodiversité. Jusqu’ici, on n’associait pas les loups à l’usage d’outils, contrairement aux singes, aux loutres, ou aux corbeaux. Pourtant, dans cette région du Canada, plusieurs pièges ont été retrouvés abîmés, traînés sur la plage ou vidés de leur appât. Les scientifiques évoquent une combinaison d’intelligence écologique, d’apprentissage et d’adaptation à un environnement dans lequel la pression humaine est faible. Et, si les loups comprenaient mieux qu’on ne l’imagine la relation entre la bouée, la corde et la nourriture cachée ? La question est désormais ouverte.

Ce que les scientifiques ont découvert

Comportement filmé à plusieurs reprises entre 2024 et 2025

entre 2024 et 2025 Loups capables de tirer une bouée reliée à un piège immergé

Extraction du casier à crabes par traction successive de la corde

Accès à l’appât après manipulation du piège

Hypothèse d’un comportement appris et répété

Aucune preuve d’un outil fabriqué, mais un usage opportuniste d’un dispositif humain

Possibilité d’une compréhension causale du mécanisme

Le saviez-vous ? Les loups peuvent mémoriser des itinéraires sur des dizaines de kilomètres, même sans repère visuel.

Les loups utilisent-ils vraiment des outils ?

Et, avouons-le : voir un loup tirer méthodiquement une corde, comme s’il remontait un trésor caché, provoque un petit frisson mêlé de fascination. En effet, techniquement, le loup ne fabrique rien. Il ne modifie pas l’outil. Il se contente de tirer une corde. Mais la séquence captée semble montrer plus que du hasard : un enchaînement de gestes cohérents, répétés, efficaces. Autrement dit, un comportement qui pourrait s’apparenter, à bas bruit, à une forme primitive d’utilisation d’outil.

Ce type d’observation remet aussi en question nos préjugés, souvent négatifs, envers l’espèce. Comme le rappelle NeozOne dans un article très clair sur le sujet, non, le loup n’est pas l’animal cruel et sanguinaire que l’on imagine. Alors, le loup aurait-il plus d’un tour dans son sac ? Et vous, pensez-vous que ces comportements doivent changer notre manière de considérer ce grand prédateur ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !