Une étude révèle une astuce simple pour créer « un lien unique » avec votre chat

Vous avez toujours eu l’impression que votre chat vous jugeait en silence depuis le haut de l’armoire ? Personnellement, c’est mon cas, surtout vis-à-vis de Luna, celle de mon conjoint, je suis sûre qu’elle me déteste ! Je me fais peut-être des films, mais son regard, yeux mi-clos, en dit long, je vous le jure ! En réalité, je suis probablement carrément à l’ouest et elle m’adore ? Eh oui, et si, au lieu de vous snober, il tentait en réalité d’engager la conversation ? D’après une étude publiée dans Scientific Reports et disponible sur nature.com, il existerait une manière simple, presque magique, de communiquer avec son félin : le slow blink, ou clignement d’yeux lent. Pas besoin d’appli traductrice ni de griffoir connecté : il suffirait de fermer doucement les yeux, comme un sourire, mais version chat. Intrigué ? Moi aussi. Et, j’ai testé. Résultat : Luna m’a quasiment regardé avec tendresse. Une révolution dans notre relation !

Cligner doucement des yeux : un langage félin inattendu

L’étude menée par des chercheurs de l’université de Sussex montre que les chats réagissent positivement lorsqu’un humain les fixe en clignant lentement des yeux. Ce geste, déjà observé entre félins, serait l’équivalent d’un sourire dans leur monde à eux. Loin d’être un hasard, ce comportement serait un signe de détente, voire une tentative d’interaction sociale. Et, lorsqu’un humain l’imite, le chat est non seulement plus à l’aise, mais il répond parfois par le même clignement complice. Mais, attention : on ne parle pas ici d’un clignement nerveux. Non, il s’agit plutôt d’un demi-clignement lent et délibéré, suivi d’une fermeture brève des paupières.

Un test en deux temps et des résultats étonnants

Dans cette recherche, les scientifiques ont d’abord demandé à des propriétaires de chats de tester le slow blink à domicile, assis à un mètre de leur animal. Résultat : les chats clignaient bien plus souvent des yeux après avoir observé leur humain en train de le faire. Dans un second test, les chercheurs eux-mêmes ont reproduit l’expérience avec des chats inconnus. Encore plus fort : les chats s’approchaient plus facilement d’une main tendue si elle était précédée du fameux clignement. Autrement dit, cette technique fonctionne même avec des chats étrangers. Je ne suis pas certaine qu’elle fonctionne sur le siamois acariâtre du voisin, celui-ci est particulièrement désagréable !

Ce qu’il faut retenir pour améliorer vos échanges avec votre chat

Voici une petite synthèse à garder sous le coude (ou sur le frigo) :

Astuce féline Effet observé Facilité d’application Clignement lent (slow blink) Réponse positive et approche du chat Très facile Éviter le regard fixe Diminue la perception de menace Moyen (surtout quand il est mignon) Ton de voix doux Réduction du stress du chat Facile avec un peu de pratique Posture non menaçante (accroupi, lent) Encourage l’interaction Facile Pas de mouvements brusques Favorise la confiance Indispensable

Une communication plus profonde… pour de vrais liens ?

Ce qui ressort de cette étude, c’est qu’au-delà de leur légendaire indépendance, les chats sont attentifs à nos signaux. Mieux encore, ils adaptent leur comportement en fonction des nôtres. Loin d’être ces créatures froides qu’on décrit parfois, ils nouent des relations complexes, influencées par notre attitude.

Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'au-delà de leur légendaire indépendance, les chats sont attentifs à nos signaux. Mieux encore, ils adaptent leur comportement en fonction des nôtres. Loin d'être ces créatures froides qu'on décrit parfois, ils nouent des relations complexes, influencées par notre attitude.

Alors si vous avez envie d'améliorer votre relation avec votre félin, vous savez ce qu'il vous reste à faire : oubliez les discours, et commencez par lui faire un clin d'œil très, très lent. Plus d'informations sur cette étude.