Une étude révèle une astuce simple pour créer « un lien unique » avec votre chat

Communiquer avec un chat n’a jamais été aussi simple : fermez doucement les yeux et laissez la magie opérer.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 août 2025
Un chat posé paisiblement.
Connaissez-vous le slow blink, un contact visuel avec votre chat qui consiste à cligner des yeux lentement. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Vous avez toujours eu l’impression que votre chat vous jugeait en silence depuis le haut de l’armoire ? Personnellement, c’est mon cas, surtout vis-à-vis de Luna, celle de mon conjoint, je suis sûre qu’elle me déteste ! Je me fais peut-être des films, mais son regard, yeux mi-clos, en dit long, je vous le jure ! En réalité, je suis probablement carrément à l’ouest et elle m’adore ? Eh oui, et si, au lieu de vous snober, il tentait en réalité d’engager la conversation ? D’après une étude publiée dans Scientific Reports et disponible sur nature.com, il existerait une manière simple, presque magique, de communiquer avec son félin : le slow blink, ou clignement d’yeux lent. Pas besoin d’appli traductrice ni de griffoir connecté : il suffirait de fermer doucement les yeux, comme un sourire, mais version chat. Intrigué ? Moi aussi. Et, j’ai testé. Résultat : Luna m’a quasiment regardé avec tendresse. Une révolution dans notre relation !

Cligner doucement des yeux : un langage félin inattendu

L’étude menée par des chercheurs de l’université de Sussex montre que les chats réagissent positivement lorsqu’un humain les fixe en clignant lentement des yeux. Ce geste, déjà observé entre félins, serait l’équivalent d’un sourire dans leur monde à eux. Loin d’être un hasard, ce comportement serait un signe de détente, voire une tentative d’interaction sociale. Et, lorsqu’un humain l’imite, le chat est non seulement plus à l’aise, mais il répond parfois par le même clignement complice. Mais, attention : on ne parle pas ici d’un clignement nerveux. Non, il s’agit plutôt d’un demi-clignement lent et délibéré, suivi d’une fermeture brève des paupières.

Un chat vous regarde intensément.
Beaucoup de choses se passent dans le regard entre le chat et l’homme. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Un test en deux temps et des résultats étonnants

Dans cette recherche, les scientifiques ont d’abord demandé à des propriétaires de chats de tester le slow blink à domicile, assis à un mètre de leur animal. Résultat : les chats clignaient bien plus souvent des yeux après avoir observé leur humain en train de le faire. Dans un second test, les chercheurs eux-mêmes ont reproduit l’expérience avec des chats inconnus. Encore plus fort : les chats s’approchaient plus facilement d’une main tendue si elle était précédée du fameux clignement. Autrement dit, cette technique fonctionne même avec des chats étrangers. Je ne suis pas certaine qu’elle fonctionne sur le siamois acariâtre du voisin, celui-ci est particulièrement désagréable !

Infographie : comment communiquer avec votre chat grâce au clignement d'oeil ?
Infographie : comment communiquer avec votre chat grâce au clignement d’œil ? Crédit infographie : neozone.org

Ce qu’il faut retenir pour améliorer vos échanges avec votre chat

Voici une petite synthèse à garder sous le coude (ou sur le frigo) :

Astuce féline Effet observé Facilité d’application
Clignement lent (slow blink) Réponse positive et approche du chat Très facile
Éviter le regard fixe Diminue la perception de menace Moyen (surtout quand il est mignon)
Ton de voix doux Réduction du stress du chat Facile avec un peu de pratique
Posture non menaçante (accroupi, lent) Encourage l’interaction Facile
Pas de mouvements brusques Favorise la confiance Indispensable

Une communication plus profonde… pour de vrais liens ?

Ce qui ressort de cette étude, c’est qu’au-delà de leur légendaire indépendance, les chats sont attentifs à nos signaux. Mieux encore, ils adaptent leur comportement en fonction des nôtres. Loin d’être ces créatures froides qu’on décrit parfois, ils nouent des relations complexes, influencées par notre attitude.

Deux chats dans leur environnement.
Savez-vous que vos chats communiquent avec vous avec leurs yeux ? Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Alors si vous avez envie d’améliorer votre relation avec votre félin, vous savez ce qu’il vous reste à faire : oubliez les discours, et commencez par lui faire un clin d’œil très, très lent. Plus d’informations sur cette étude. Et vous, avez-vous déjà essayé de cligner lentement des yeux pour mieux parler à votre chat ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Nature.com
Tags
