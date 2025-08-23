Vigilance, ces trous dans votre jardin abritent peut-être des nids de serpents

Un simple trou dans le sol peut sembler anodin. Mais, s’il cache une mue, une trace sinueuse ou un terrier bien placé, c’est peut-être un nid de serpent… Et là, je ne vous cache pas que je suis déjà à trois mètres, en équilibre sur un tabouret. J’ai beau tolérer les araignées (je les laisse même traverser le salon sans broncher), les serpents, c’est non. Phobique, moi ? Absolument ! J’ai un jour croisé une couleuvre parfaitement inoffensive, et j’ai hurlé si fort que j’en ai perdu la voix pendant deux jours. Alors forcément, je me suis penchée très sérieusement sur la question : comment repérer un nid de serpent dans son jardin ? Spoiler : il y a des signes qui ne trompent pas. Alors avant de paniquer, de hurler ou de partir en courant, lisez ceci, cela vous rassurera (ou pas). Décryptage.

Pourquoi un serpent choisirait-il VOTRE jardin ?

La réponse tient en trois mots : calme, chaleur, nourriture. Pour un serpent, un jardin un peu sauvage, bordé de pierres, garni de bois ou de broussailles, c’est un paradis. Ils recherchent la chaleur pour réguler leur température, et les dalles béton ou terrasses en pierre sont des spas chauffants naturels. Si, en plus, vous hébergez sans le savoir des souris, grenouilles ou lézards, alors vous offrez aussi le buffet à volonté. Et, ce n’est pas tout : certains serpents peuvent même s’infiltrer dans les habitations, non pas pour vous effrayer, mais simplement pour chercher un coin frais. Rien que de l’écrire, j’ai déjà les poils des bras qui se hérissent !

Les 4 signes qui doivent vous mettre la puce à l’oreille

Repérer un nid ou une zone de passage de serpent demande un peu d’observation. Voici les quatre indices les plus fréquents à guetter si vous pensez que quelque chose rampe chez vous :

Des mues abandonnées : elles ressemblent à des bas en nylon, souvent entiers, retrouvés près de murets ou de tas de bois.

Des traces dans la terre : un sillon en forme de zigzag , bien visible dans du sable ou de la terre meuble.

, bien visible dans du sable ou de la terre meuble. Des excréments noirs à bout blanc : caractéristiques, ils révèlent la digestion de petits os ou de plumes.

Un petit terrier déjà creusé : les serpents n’en creusent pas eux-mêmes, mais squattent volontiers ceux des autres.

Pour aller plus loin sur ces signes, Le Mag du Senior propose une lecture complémentaire très accessible.

Que faire si un serpent semble s’être installé ?

La première règle : ne surtout pas tenter de le capturer, encore moins de l’éliminer. Toutes les espèces de serpents en France sont protégées. Même la vipère. Et puis, n’oublions pas qu’en général, le serpent est plus craintif que vous ! Pour éviter qu’il ne s’invite, quelques gestes simples peuvent suffire :

Débroussailler régulièrement les abords.

Éviter les amas de bois, feuilles mortes , pierres non entretenues.

, pierres non entretenues. Utiliser des répulsifs naturels : menthe poivrée, cannelle, clou de girofle.

Surveiller les zones chaudes (terrasse, dalle béton, serre…).

Contacter une association locale en cas de doute ou de besoin de relogement.

Un simple trou peut cacher bien plus qu’un lombric ou un mulot. Et, si vous vivez dans une zone dans laquelle vivent des serpents à sonnette, attention, ils peuvent même vous berner comme nous vous l’expliquions dans cet article ! Normalement en Seine-et-Marne où je vis, je ne devrai pas rencontrer de serpents à sonnette, mais bon, on n’est jamais trop prudents !

Comment reconnaître un nid de serpent ?

Un trou bien placé, de petite taille (3 à 5 cm), situé dans un endroit chaud, abrité et peu fréquenté, peut tout à fait servir de repaire temporaire à un serpent. Mais, c’est surtout la présence d’autres indices autour (mue, trace sinueuse, crottes caractéristiques) qui doit vous alerter. Les serpents ne restent généralement pas longtemps au même endroit, sauf si votre jardin devient leur palace personnel !

Donc, sans paniquer, gardez l’œil ouvert… et vos bottes à portée de main si besoin. Et vous, avez-vous déjà repéré un nid ou croisé un serpent dans votre jardin ? Racontez-nous vos frayeurs ! Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !