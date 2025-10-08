Purger ses radiateurs, un geste simple aux grandes conséquences sur votre consommation

Ah le chauffage : il est de retour chez moi depuis fin septembre ! J’ai la chance de ne pas avoir à demander un retour anticipé du chauffage, et j’en profite ! 13 °C quand je m’assois devant mon ordinateur pour écrire : Très peu pour moi ! On l’oublie souvent, mais purger ses radiateurs est un geste aussi basique qu’efficace pour réduire sa consommation de chauffage. D’après Energuide, cette opération permet d’évacuer l’air et les dépôts qui empêchent l’eau chaude de circuler correctement. En clair : un radiateur non purgé, c’est un radiateur qui chauffe moins bien, mais consomme davantage. Chez moi, j’ai cinq radiateurs à eau reliés à une chaudière à gaz, rallumés dès la fin septembre lorsque le thermomètre intérieur affichait 13 °C au petit matin. Et, comme chaque année, avant la mise en route, j’ai sorti ma pince multiple, mon chiffon et un petit récipient pour purger chacun d’eux. Une manipulation simple, rapide et surtout payante : la chaleur revient mieux, sans forcer la chaudière. Pour plus de détails sur les économies liées à ce geste, retrouvez notre article complet à ce sujet sur NeozOne. Visite guidée pour effectuer la purge de vos radiateurs. C’est parti.

Pourquoi purger vos radiateurs chaque année ?

Au fil du temps, de l’air s’accumule dans les radiateurs et forme des bulles. Résultat : le haut du radiateur reste froid alors que le bas chauffe. En purgeant, on libère ces bulles et on permet à l’eau chaude de circuler de nouveau sur toute la surface. Et, ce n’est pas tout : dans les circuits anciens, on trouve aussi parfois des boues, issues de la corrosion interne des tuyaux. Ces dépôts ralentissent la montée en température et augmentent la consommation d’énergie. Bref, purger, c’est un peu comme nettoyer les artères de votre chauffage : un petit geste pour éviter qu’il ne « s’essouffle » en plein hiver.

Comment bien purger ses radiateurs ?

Avant toute chose, éteignez votre chaudière et attendez que les radiateurs soient froids. Ensuite, procédez dans l’ordre, du plus loin de la chaudière, au plus proche.

Voici les étapes à suivre, celles que je respecte chaque automne :

Préparez un contenant, un chiffon et une pince multiple.

Ouvrez doucement la vis de purge (généralement située à l’opposé de la tête thermostatique).

Laissez l’air s’échapper jusqu’à ce qu’un filet d’eau apparaisse.

jusqu’à ce qu’un filet d’eau apparaisse. Attendez quelques secondes que le flux soit continu, puis refermez la vis.

Vérifiez la pression sur la chaudière : elle a souvent baissé. Rajoutez un peu d’eau pour revenir dans la zone verte du manomètre.

Profitez-en pour dépoussiérer vos radiateurs : cela évite qu’ils chauffent la poussière avant de chauffer la pièce !

Purger ses radiateurs, un petit geste aux grandes conséquences

En purgeant vos radiateurs chaque année, vous économisez de l’énergie, prolongez la durée de vie de votre chaudière et améliorez votre confort thermique. Chez moi, j’ai remarqué la différence dès le lendemain : des radiateurs uniformément chauds, un bruit d’eau disparu, et surtout une sensation de chaleur plus douce. Et, quand on voit le prix du gaz, inutile de chercher midi à quatorze heures : ce geste simple vaut largement les cinq minutes qu’il demande.

Une fois qu’on y a pris goût, on ne peut plus s’en passer, un peu comme le premier café du matin quand il fait froid dehors ! Et vous, avez-vous déjà purgé vos radiateurs cette année ou attendez-vous le premier frisson pour vous y mettre ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !