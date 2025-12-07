Adieu l’humidité, 8 solutions simples et naturelles pour un air sec et sain dans la maison

5 points à retenir Le taux d’humidité idéal : de 40 à 60 %.

Le gros sel reste une valeur sûre.

Aérer 10 minutes par jour est indispensable.

Le charbon de bois est un absorbeur très efficace.

Une VMC entretenue, c'est une maison plus saine.

L’humidité, c’est un peu comme une invitée surprise : elle arrive quand on ne l’attend pas, s’installe dans les coins, et laisse de vilaines traces si on la laisse faire. Pire, elle peut même ruiner vos boiseries, et je sais de quoi je parle malheureusement ! Aujourd’hui, je vous parle donc d’un sujet que je connais bien, puisque je vis dans une vieille maison en pierre, sans vide sanitaire. Eh oui, dans les années 40, on ne créait pas de vide sanitaire, malheureusement. Néanmoins, des solutions existent, simples et naturelles, pour lutter contre une maison humide sans abattre des murs ! Et, pour poser le contexte, rappelons qu’entre 14 % et 20 % des logements français présentent des moisissures visibles, selon un rapport de Santé publique France. Aujourd’hui, je vous partage 8 astuces efficaces, testées dans ma propre maison ! C’est parti.

Moisissures, humidité : que faut-il savoir avant d’agir ?

Si vous souhaitez comprendre comment les moisissures se forment, je vous conseille ce document de Santé publique France qui dresse une liste précise des moisissures fréquentes et de leurs effets. Et, si vous cherchez des recommandations simples du ministère, tout est détaillé dans ce guide clair et très utile. Enfin, pour aller plus loin, nous vous en parlions déjà dans cet article NeozOne consacré aux solutions naturelles anti-humidité, ainsi que dans ce rappel important sur le taux d’humidité idéal. Place maintenant aux astuces !

Astuce nᵒ 1 : le bon vieux gros sel, votre allié discret

L’astuce la plus connue… mais redoutablement efficace. Le gros sel absorbe l’humidité comme un champion olympique. J’en mets dans de petites coupelles cachées dans les zones les plus humides : près des fenêtres, dans les placards, et même dans les toilettes, mon cauchemar humide. La seule règle : changer le sel dès qu’il devient humide. Et, si vous avez des animaux curieux comme les miens, évitez les coupelles accessibles. Que ce soit pour un chien, ou pour un chat, l’absorption massive de sel peut être fatale.

Astuce nᵒ 2 : le charbon végétal (pas celui du barbecue de l’été)

Le charbon de bois est un absorbeur impressionnant. Pas besoin d’allumer un barbecue dans le salon, rassurez-vous. Il suffit de placer quelques morceaux dans un récipient perforé. En quelques heures, un peu d’eau apparaît au fond : c’est normal, c’est même bon signe. J’utilise cette astuce dans les placards de l’entrée, là où l’humidité adore se cacher. C’est économique, naturel, et franchement magique. Mais, notez bien : on ne réutilise pas ce charbon pour cuire les brochettes, il peut finir au compost au mieux, sinon à la poubelle !

Astuce nᵒ 3 : aérer, même en hiver (même quand il fait -3 °C)

Je sais, ouvrir les fenêtres quand on grelotte déjà devant le poêle, c’est contre-intuitif. Mais, aérer 10 minutes chaque jour transforme vraiment l’atmosphère intérieure. Chez moi, c’est devenu un rituel : j’ouvre, l’air frais passe, et l’humidité s’en va. Chaque matin, avant que la pollution ne soit trop présente, donc vers 6 h, mes chiens Idann et Loki sortent pour leur balade matinale. C’est à ce moment précis que les fenêtres sont ouvertes pendant 10 minutes et que je me cache sous un plaid en pilou !

Astuce nᵒ 4 : le bicarbonate de soude, le champion oublié

On l’utilise pour tout : la cuisine, le nettoyage, les mauvaises odeurs… et par ailleurs l’humidité. Il suffit d’en mettre dans un petit récipient et de le placer dans un endroit humide. Ainsi, il se solidifie à mesure qu’il absorbe l’eau. Personnellement, je l’utilise dans les placards de ma véranda, non chauffée, surtout en hiver. Résultat : moins de traces d’humidité, et une odeur nettement plus fraîche. Simple, naturel, et peu coûteux.

Taux d’humidité : le mémo indispensable

Avant de sortir l’artillerie anti-humidité, il faut déjà savoir où vous vous situez. Parce qu’un logement trop humide n’est pas agréable, mais un logement trop sec… ce n’est pas mieux non plus. Voici le petit mémo à connaître :

Taux idéal : 40 % à 60 %.

Trop d’humidité : moisissures, murs qui s’abîment, mauvaises odeurs, risques respiratoires

Pas assez d’humidité : air sec, gorge irritée, bois qui se fend, sensation de froid

Bref, l’humidité, c’est un peu comme le sel dans la cuisine : pas assez, c’est fade… trop, c’est immangeable. Trouver le juste milieu, c’est le secret d’une maison vraiment agréable à vivre. Si vous disposez d’une station météo, vérifiez le taux d’humidité de votre logement avant d’agir.

Astuce nᵒ 5 : installer des plantes qui aiment boire l’humidité

Certaines plantes sont de véritables « aspirateurs naturels » d’humidité. La fougère de Boston, le palmier nain, la plante-araignée, elles adorent vivre dans des pièces humides. J’en ai mis une dans ma salle de bain, et j’ai vu la différence en quelques semaines. Et puis, soyons honnêtes : une jolie plante adoucit instantanément une ambiance humide et tristounette.

Astuce nᵒ 6 : la gomme arabique, petite mais puissante

On en parle peu, et pourtant ! La gomme arabique absorbe l’humidité et parfume délicatement la pièce. C’est une astuce que j’adore dans le placard dans lequel je range les serviettes de toilettes. La gomme arabique laisse une odeur douce, loin du parfum chimique des absorbeurs industriels.

Astuce nᵒ 7 : la litière pour chat (oui, vraiment)

Si vous avez un chat, vous avez déjà un déshumidificateur potentiel sous la main. La litière agglomérante ou à la silice retient l’humidité comme une éponge. Dans une chaussette suspendue au-dessus d’un bol, elle récupère naturellement l’excédent d’eau. Ce n’est pas très esthétique, mais cela fonctionne parfaitement !

Astuce nᵒ 8 : entretenir sa VMC : elle n’est pas décorative.

Une VMC encrassée, c’est un peu comme une bouilloire pleine de calcaire : cela fonctionne, mais très mal. Un nettoyage régulier des grilles à l’intérieur ET à l’extérieur, un petit dépoussiérage, et hop : l’air circule mieux. Et, si vous ne disposez pas de VMC, c’est peut-être le moment d’y penser. L’air stagnant est un ennemi silencieux.

Le saviez-vous ? Un logement trop humide peut faire grimper votre facture de chauffage de 10 à 25 %, car l’air humide est beaucoup plus long à réchauffer.

Quelques mots pour conclure ?

Finalement, lutter contre l’humidité n’a rien d’une mission impossible. Avec quelques réflexes simples, des astuces naturelles, et l’habitude d’aérer chaque jour, l’air devient plus sain, la maison plus confortable et les murs beaucoup plus heureux. Chez moi, entre les plantes, le sel et le charbon, j’ai presque organisé une petite armée anti-humidité, et je dois bien avouer qu’elle est redoutablement efficace. Alors, seriez-vous prêts à transformer votre maison et à reprendre le dessus sur l’humidité envahissante ? Et, chez vous, quelle astuce naturelle fonctionne le mieux pour dire adieu à l’humidité ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !