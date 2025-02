Airfryer : les 4 accessoires que j’utilise pour « faciliter » l’utilisation d’une friteuse sans huile

En janvier, au tout début des soldes d’hiver, j’ai cédé à la tentation de l’airfryer, et je découvre progressivement ses atouts, et ses inconvénients. Pour être honnête, je n’y croyais pas trop, je pensais qu’elle ne serait pas très utile, que cet achat serait davantage un effet de mode qu’un réel besoin… Et, je me suis allègrement plantée sur la question. En un mois, je n’ai allumé mon four classique qu’une seule et unique fois, car la pizza maison ne rentre pas dans le tiroir de l’airfryer ! En revanche, j’ai pu constater que cet appareil possédait aussi quelques inconvénients, que j’ai contré avec quatre accessoires qui me semblent indispensables. Lesquels ? Je vous dresse ma « petite liste » immédiatement. Découverte.

Mon indispensable airfryer n° 1 : les moules en silicone

Les deux paniers de mon airfryer ne passent pas dans le lave-vaisselle, et sincèrement, c’est une vraie galère à nettoyer à la main. Il faut utiliser des litres d’eau pour rincer correctement le fond, la grille et les aérations. J’ai trouvé sur le net, des moules en silicone, adaptés à la taille de mes paniers, hyper pratiques ! Ainsi, je les glisse à l’intérieur du panier, et cuis mes aliments directement dans le panier silicone. C’est hyper pratique, seul bémol, je perds un peu de surface pour la cuisson. Mais, au moins, un coup de chiffon dans le panier et le nettoyage est réglé.

2 Paquet Moule Air Fryer, Accessoire Air Fryer pour Ninja Foodi AF400EU AF300EU Double Stack SL400EU 9.5L, Airfryer Moule Silicone Airfryer Pot pour Instant Pot Ultenic MasterPRO Friteuse à Air [Accessoires innovants pour friteuse à air Ninja] - Notre panier de friteuse à air en silicone est compatible avec la tour Instant Vortex Plus T17088 Devology EMtronics EMAFDD9L MONCOOK Salter... PromoMeilleure Vente n° 1

Mon indispensable airfryer n° 2 : les pinces de cuisine

Le panier en silicone, je vous l’ai dit, c’est top, mais c’est aussi très chaud, et pas évident à attraper lorsque la cuisson est terminée. Une manique ? Trop épaisse, impossible d’attraper le panier en silicone ! Avant de découvrir ces petites pinces, j’utilisais une cuillère en bois glissée dans les deux passants du panier silicone. En revanche, ce n’est pas hyper pratique. Avec les deux pinces, je les clipse sur mon panier, elles le maintiennent solidement et je n’ai plus qu’à soulever les deux pour sortir mon plat.

WeddHuis Lot de 2 Pince Cuisine Silicone Multi-usages,Multifonctions Anti-brûlure,Clip Cuisine,Lève-assiettes pour Bols et Assiettes Bouillants,Air Fryer,Bocaux,Poignee Amovible,Universelle Outils de cuisine polyvalents: Cette pince pour pot chaud est un outil indispensable pour manipuler des casseroles et des ustensiles chauds. Que ce soit des casseroles lourdes de différentes tailles... Meilleure Vente n° 1

Mon indispensable airfryer n° 3 : les moules de papier cuisson

Le papier cuisson, ou sulfurisé est un produit magique pour éviter le nettoyage trop fréquent des paniers de l’airfryer. Comme dans un four classique, les petits moules en papier cuisson adaptés à la taille de mes paniers, permettent une cuisson homogène, et une belle absorption de la graisse qui peut couler des aliments. Vendus par 100 unités, en fonction des aliments cuits ou réchauffés (pain, viennoiserie, hamburger), ils peuvent être réutilisés. Avec ces moules, je m’épargne une nouvelle fois le nettoyage, de plus, lorsque je cuisine, par exemple, des légumes farcis, ils peuvent cuire dans leur jus. Ce qui est impossible, avec les paniers grilles, le jus coulant sous les aliments.

PORTENTUM Papier cuisson air fryer - 100 pièces Food-Grade BPA gratuit, 20 x 20 cm, pour friteuse sans huile 5 à 8 litres - Idéal pour la cuisson saine Papier sulfurisé pour friteuse à air chaud pour toutes les friteuses à air de 20 à 24 cm, notre papier pour friteuse à air est le choix parfait pour une cuisine saine et sans complications Meilleure Vente n° 1

Mon indispensable airfryer n°4 : le pulvérisateur d’huile

Dans la plupart des recettes à l’airfryer, il est nécessaire d’huiler les aliments. Il est évidemment possible d’utiliser un pinceau de cuisine pour réaliser cette opération, mais le gâchis d’huile est inévitable. Pour éviter de jeter le trop-plein d’huile versé dans un bol, j’ai opté pour un petit pulvérisateur d’huile.

Avec lui, je dose parfaitement la quantité déposée sur les aliments, et je ne gaspille plus d’huile alimentaire. Et vous ? Quels sont vos autres indispensables pour vous faciliter l’utilisation de votre airfryer ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

GRIFEMA GE2002B-300, Spray de Cuisine Huile Cuisine de Haute Qualité 300ML, Vaporisateur d'Huile de Cuisson pour Friteuse sans Huile, Air Fryer Accessoires, Noir Haute qualité : l'injecteur de carburant est fabriqué en matière plastique de qualité alimentaire de haute qualité pour garantir une utilisation sûre. PromoMeilleure Vente n° 1