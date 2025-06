Arrêtez de tuer les fourmis, ce sont des alliées très utiles au jardin potager

Ah, les fourmis… Ces petites bestioles noires qui se faufilent partout, grimpent sur vos pivoines, creusent sous la terrasse, et déclenchent chez certains jardiniers une réaction digne d’un film catastrophe. Je ne les déteste pas, mais en mettant le pied dans une fourmilière en mai dernier, je les ai quelque peu maudites ! Mon réflexe, jeter le pot dans lequel elles avaient élu domicile, pour qu’elles arrêtent de me prendre pour un tronc d’arbre ! Je n’aurais peut-être pas dû, car, contrairement à ce que l’on croit souvent, elles ne sont pas (toujours) les vilaines du jardin ! Mieux encore : elles rendent de sacrés services à la biodiversité. Leur rôle écologique est loin d’être négligeable. À tel point que certaines plantes comptent même sur elles pour se reproduire ! Si, si. Allez, on vous explique pourquoi il ne faut pas toujours sortir la poudre anti-fourmis dès la première antenne qui dépasse. Décryptage.

Des insectes sociaux… et utiles

Les fourmis font partie de la famille des formicidés, cousines des guêpes et des abeilles. Elles sont présentes absolument partout sur Terre, sauf en Antarctique et au Groenland (trop froid pour elles). Environ 13 000 espèces ont déjà été répertoriées, mais on soupçonne que ce chiffre est largement sous-estimé. Leur structure sociale est fascinante : il y a les reines et les mâles fertiles qui assurent la descendance, et les ouvrières (les stériles) qui gèrent l’intendance : nourrir, nettoyer, défendre, explorer… Une petite armée bien organisée, toujours prête à intervenir. Et non, les « fourmis volantes » ne sont pas une espèce à part entière : ce sont juste les futurs parents en goguette.

Des alliées du jardin… souvent méconnues

Alors oui, elles piquent parfois les pique-niques. Mais, dans le jardin, elles font bien plus de bien que de mal. On les accuse souvent d’attirer les pucerons. Mais, c’est plus compliqué que ça. En réalité, elles font partie intégrante de l’équilibre naturel du jardin. Voici tout ce qu’elles font en secret (et sans se plaindre) :

Prédatrices redoutables : elles dévorent œufs, larves, chenilles, vers et autres ravageurs.

Proies essentielles : elles nourrissent oiseaux, araignées, musaraignes…

Aératrices de sol : leurs galeries facilitent la circulation de l’eau et de l’air.

Transporteurs de graines (myrmécochorie) : elles aident à disséminer certaines plantes comme les violettes ou l’ail des ours.

Recycleuses naturelles : elles nettoient les cadavres d’insectes, évitant ainsi les maladies.

Partenaires des plantes : certaines vivent en symbiose avec des végétaux (myrmécophytes), échangeant protection contre nourriture.

Fourmis au jardin : faut-il vraiment les chasser ?

D’un point de vue strictement écologique, les fourmis jouent un rôle fondamental dans nos écosystèmes et leur présence est généralement un bon signe. Bien sûr, on peut comprendre que leur installation sous une dalle de terrasse ou dans une jardinière fasse tiquer… Mais, sauf cas d’invasion massive ou d’interactions humaines désagréables comme ce fut mon cas, il est souvent préférable de les laisser tranquilles.

Elles font le job. Mieux encore : elles enrichissent le sol, participent à la chaîne alimentaire, et aident vos plantes à se reproduire. Qui dit mieux ? Et vous, êtes-vous du genre à observer les fourmis… ou à bondir dès que vous en voyez une dans vos fraisiers ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !