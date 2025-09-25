Attention, faire cuire cet aliment dans un Airfryer pourrait provoquer un incendie

Déshydrater, rôtir, et surtout frire… la friteuse à air est vite devenue un incontournable dans les cuisines. Au point où certains cuisiniers amateurs débordent de créativité et de recette à tester dans ce petit bijou d’électroménager. Tout vraiment ? Il semblerait qu’il y ait des limites à ce jeu de cuisson polyvalente quand il s’agit de pop-corn notamment. Et on va vous dire pourquoi. Alors avant de vous engager à la réalisation de certaines recettes même simples, il vaut mieux vérifier la notice de votre friteuse à air ou lire des articles comme celui-ci ou encore des conseils d’autres utilisateurs.

Pop-corn au airfryer : une expérience à oublier

Pour vous faire une bonne soirée cinéma quoi de mieux que des pop-corn ? Il s’en faut de peu pour que vous pensiez à votre airfryer, rapide, électrique ce qui pourrait bien vous éviter de passer 15 minutes devant une cocotte… Mais ce n’est pas une bonne idée et voici pourquoi :

Une cuisson inégale : la friteuse à air ne chauffe pas de manière uniforme pour faire éclater chaque grain de maïs.

Le risque de brûler : certains modèles, particulièrement puissants, chauffent si vite qu’ils peuvent griller les grains sans leur laisser le temps d’éclater.

Un danger d’incendie : les pop-corn, une fois éclatés, sont très légers. Ils risquent d’être projetés par le ventilateur de l’appareil et de s’infiltrer dans des zones inappropriées.

Le risque ? Un court-circuit, un incendie ou, au mieux, un appareil endommagé. Pour des pop-corn réussis en toute sécurité, il vaut mieux opter pour la bonne vieille casserole sur la cuisinière, des sachets spéciaux pour micro-onde ou investir dans une machine à pop-corn dédiée.

Pas de pop-corn au airfryer : mise en garde claire des utilisateurs

C’est bien qu’une marque ou fournisseur donne des précautions à ses utilisateurs sur un produit, mais c’est quand même plus intéressant d’avoir le retour de vrais utilisateurs. C’est sur Reddit qu’un internaute est allé chercher les témoignages ou plutôt des réponses à une question concernant l’utilisation de l’airfryer pour se faire du pop-corn. Si plusieurs internautes ont répondu par la négative, d’autres ont mentionné des détails plus croustillants comme : « Quand un grain de maïs se retrouve dans le ventilateur et résonne, et que vous jurez pendant une heure en essayant de le sortir, vous regretterez de l’avoir fait. S’il vous plaît, ne le faites pas », ou « Procurez-vous simplement un éclateur à maïs Wheril-y-pop à manivelle, moins cher et avec de meilleurs résultats ». Des commentaires précis et plutôt bienveillants qui vous invitent à abandonner le projet.

Airfryer et pop-corn, les limites de la polyvalence

Je suis d’avis avec tous ces utilisateurs, l’airfryer peut cuire de nombreux aliments, passer en mode grill, rôti, friteuse, mais il a ses limites. Il ne faut pas non plus vouloir faire bouillir des pâtes et du riz dedans sous prétexte de sa polyvalence. Et on a clairement compris qu’il vaudrait ne pas y penser pour se faire du pop-corn comestible tout en évitant un risque incendie. Mais aussi, il vaut mieux ne pas l’utiliser pour remplacer le four ou pour cuire certains aliments.

En effet, des légumes à feuilles de type épinards ou même du brocoli risquent se ramollir complètement ou brûler en plus de proposer une amertume désagréable. On vous l'expliquait d'ailleurs déjà dans cet article. Et vous, adepte d'airfryer, est-ce que vous aviez déjà pensé à y faire cuire votre pop-corn ? Il vaut mieux vite vous raviser et vous savez désormais pourquoi.