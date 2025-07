Avec l’invention de Boutté, n’importe qui peut creuser un puits dans son jardin

Face à la raréfaction des ressources en eau et à l’augmentation des factures, l’idée d’accéder à sa propre source d’eau potable ou d’arrosage devient de plus en plus séduisante. Forer un puits ? Cela semble un projet d’envergure, complexe et coûteux, réservé aux professionnels. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si on vous disait qu’une méthode étonnamment simple permettrait aux particuliers de créer leur propre puits. Même la loi vous a déjà déclaré propriétaire de l’eau disponible sous votre propriété dans l’article 552 du Code Civil. Alors pourquoi s’en priver ? À vous les économies d’eau, mais avant, la méthode…

La méthode facile pour « taper un puits »

« Taper un puits » est une méthode qu’on doit à l’entreprise Boutté, qui a bâti un empire autour des produits de plomberie et tout ce qui a trait aux canalisations depuis 150 ans. Dans un souci de réduction de la consommation d’eau, elle propose cette solution pour utiliser à bon escient l’eau disponible sous votre jardin. Elle est aussi une alternative au forage qui exige plus de ressources comme les équipements spécialisés à utiliser et une main-d’œuvre qualifiée. Concrètement la méthode « taper un puits » consiste à créer un puits, installer une canalisation et à récupérer cette eau grâce à une pompe. Elle se fait en 4 étapes :

Préparer le trou à l’aide d’une pointe à frapper

Commencer le battage

Approfondir le puits

Nettoyer le puits et raccorder la pompe

Boutte.fr propose des informations détaillées sur chacune de ces étapes.

Les multiples avantages de l’eau de « son puits »

Avant d’aller plus loin, on aimerait bien revenir sur les multiples avantages de créer son puits. Le plus impactant : c’est un geste pour la planète qui permet de réduire sa consommation d’eau du réseau public. L’eau du puits peut aussi être utilisé pour un usage domestique pour alimenter les sanitaires, le lave-linge, et même à la consommation humaine. La condition, cependant, est de traiter et d’analyser la potabilité de l’eau. C’est également la fin de l’utilisation du robinet pour arroser votre jardin, laver votre voiture ou remplir votre piscine. Un cercle vertueux qui permet à la fois de protéger l’environnement, réduire sa facture d’eau et réduire sa dépendance au réseau de distribution d’eau.

Précautions pour un projet réussi en toute sécurité

De l’eau à volonté, mais pas sans quelques précautions. Pour posséder un puits dans votre propriété, il faudra d’abord en vérifier la faisabilité. Au choix, vous pouvez consulter un hydrogéologue ou tout simplement demander une carte géologique de votre terrain. Cela est faisable sans vous déplacer sur le site Infoterre du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) pour connaître la qualité et la profondeur des nappes phréatiques. Si la bonne profondeur est garantie, vous pouvez demander une autorisation en mairie avant le début des travaux.

Petit rappel : la méthode « taper puits » est uniquement pour les puits de moins de 8 mètres de profondeur. Une dernière chose et pas des moindres, vérifier la proximité au réseau. Ce serait dommage de détruire une canalisation souterraine assurant le raccordement à l’eau, au gaz ou à l’électricité durant le creusage du puits. Plus d’informations sur Boutte.fr. Si toutes les conditions sont réunies, êtes-vous prêts à « taper un puits » et à faire des économies ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .