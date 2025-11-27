Avez-vous pensé à retourner votre matelas avant l’hiver pour économiser du chauffage ?

5 choses essentielles à savoir avant de retourner son matelas La face hiver garde mieux la chaleur.

Selon Santé publique France, 13,1 % des Français âgés de 18 à 75 ans souffrent d’insomnie chronique. Et, l’une des causes les plus fréquentes n’est pas seulement le stress ou les écrans, mais… une literie trop ancienne ou mal utilisée. Oui, oui : il suffit parfois d’avoir son matelas du mauvais côté pour transformer les nuits en marathons d’inconfort. Une idée qui paraît presque cocasse, mais dont l’impact est bien réel, comme le confirme également cette analyse française sur le sommeil. Et, si je vous en parle aujourd’hui, c’est parce que chez moi, j’ai un rituel immuable : le 1ᵉʳ octobre, je retourne mon matelas face hiver, et le 1ᵉʳ avril, je le remets face été. Exactement comme le changement d’heure ! Ce geste simple, en plus d’éviter les creux disgracieux qui matérialisent nos nuits, permet également… de faire des économies de chauffage. Oui, vraiment. Décryptage.

Retourner son matelas : un geste sous-estimé pour un confort maximal

On l’oublie, mais la plupart des matelas ont une face été et une face hiver. La face hiver est plus isolante, souvent plus moelleuse, et pensée pour conserver la chaleur de manière naturelle. Résultat : le corps a moins froid, et on chauffe moins la chambre. C’est ce que rappelle d’ailleurs un article que nous vous présentions sur NeozOne à ce sujet. On y expliquait qu’un matelas bien positionné peut réellement aider à conserver la chaleur accumulée dans la literie. Et, entre nous, même Idann et Loki, mes deux fidèles braques toujours prêts à squatter le lit dès que j’ai le dos tourné, semblent préférer la face hiver : plus chaude, plus accueillante, plus… « chien-compatible ». Oui je dors avec mes chiens, et comme je vous le disais dans cet article, ce serait bénéfique pour le sommeil !

Une literie bien entretenue, c’est aussi un meilleur sommeil et des économies

Un matelas retourné régulièrement permet d’équilibrer l’usure, de garder un soutien homogène et d’éviter les fameux « nids » au milieu du lit. Et, lorsqu’on dort mieux, on chauffe moins, c’est presque mathématique. D’ailleurs, lorsque l’on parle de literie, beaucoup se sentent perdus. Quel matelas choisir ? Quelle fermeté ? Quelle technologie ? Nous vous en parlions dans cet article complet. Ce qui est certain, c’est que la literie influence autant le sommeil que la température de la chambre. L’ADEME conseille d’ailleurs une température de 16 à 18 °C dans la chambre pour un meilleur sommeil. Alors si votre matelas peut vous garder au chaud, autant en profiter, non ?

Ce que le retournement de matelas change concrètement

Réduit les pertes de chaleur la nuit

Optimise le soutien du dos et prévient les déformations

Diminue les besoins en chauffage (moins de sensation de froid)

(moins de sensation de froid) Allonge la durée de vie du matelas

Améliore le confort de sommeil pendant tout l’hiver

Limite la formation des creux entre deux dormeurs

Et, pour ceux qui hésitent encore, retourner son matelas prend 20 secondes. Une action qui ne coûte rien et peut réellement soulager la facture.

Le saviez-vous ? Retourner son matelas côté hiver peut faire gagner jusqu’à 2°C de chaleur ressentie pendant la nuit.

L'explication est toute simple : un matelas en mode « face hiver » garde mieux la chaleur corporelle, ce qui évite de surchauffer la pièce. Moins de chauffage électrique, moins de radiateur allumé en continu et une sensation de confort beaucoup plus rapide. C'est un équilibre parfait entre sommeil, chaleur et économie.