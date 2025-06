Baumbad, l’invention d’un anneau d’irrigation pour arroser vos arbres, même en canicule

Il est fort probable que dans quelques semaines, nous reparlions de chaleur, de canicule et d’économies d’eau ! Et, en période de sécheresse et de réchauffement climatique, nos arbres souffrent autant que nous… mais eux, n’ont pas la possibilité de se rafraîchir seuls. Pour les aider et accessoirement nous rendre service, une startup allemande a imaginé une solution aussi simple qu’efficace : l’anneau d’irrigation Baumbad. Vendu actuellement 14,69 €* au lieu de 15,19 € sur Amazon, cet astucieux dispositif hydrate vos arbres en douceur… pendant 7 heures ! Inspiré du principe du goutte-à-goutte, mais en bien plus pratique, il pourrait bien devenir l’accessoire indispensable de votre jardin cet été. D’autant que l’arrosage raisonné est une priorité absolue selon le service public et dans un contexte de plus en plus sec.

Un dispositif aussi simple que malin

Au premier abord, cet anneau a tout d’un flotteur gonflable XXL. Mais ne vous y trompez pas, ce cercle en PVC résistant aux UV est un outil sérieux, pensé pour hydrater les arbres jusqu’à 30 cm de circonférence. Son principe ? Vous le posez autour du tronc, vous le remplissez avec un tuyau ou un arrosoir ou mieux encore avec de l’eau de pluie bienvenue, et c’est tout. Grâce à ses petites perforations, l’eau s’écoule doucement pendant 6 à 7 heures, ce qui permet aux racines d’absorber l’eau à leur rythme, sans stress ni gaspillage. Fini l’arrosage à la va-vite en fin de journée qui stresse votre arbre plus qu’il ne l’aide. Ce système d’arrosage prolongé garde le sol humide et favorise un enracinement en profondeur, précieux surtout pour les jeunes arbres plantés récemment.

Un allié durable et futé pour les étés caniculaires

Autre atout de l’anneau Baumbad : il est réutilisable. Vous pouvez l’utiliser plusieurs saisons, le déplacer d’un arbre à un autre selon vos besoins, et même le stocker en hiver sans prise de tête. Bon, d’accord, il est en PVC. Mais, il est solide, ne se perce pas au premier coup de griffe de chat curieux, et résiste aux intempéries comme au plein soleil. L’autre gros avantage, c’est qu’il permet de réduire considérablement le gaspillage d’eau, un enjeu crucial face à la raréfaction des ressources hydriques. En apportant l’eau directement à la base du tronc, on évite l’évaporation trop rapide et on limite le ruissellement inutile. Résultat : un jardin plus résilient, des arbres plus en forme, et une conscience écologique un peu plus légère.

Caractéristiques Détails Capacité 55 à 56 litres d’eau Durée d’arrosage Jusqu’à 7 heures Matériau PVC résistant aux UV et intempéries Type d’arbre concerné Jusqu’à 30 cm de circonférence du tronc Réutilisable Oui Facilité d’installation Très simple : poser, remplir, laisser faire Impact environnemental Économise l’eau, réduit le stress hydrique Prix constaté 14,69 €* sur Amazon, en promotion

Pour un jardin qui respire… même en été

Que ce soit pour un jeune arbre fraîchement planté, un paulownia un peu assoiffé, ou simplement pour préserver la fraîcheur d’un coin de jardin pendant un été sec, cet anneau d’irrigation fait le job et le fait bien. Il ne remplacera pas votre passion pour le jardinage, mais il vous évitera quelques corvées d’arrosage quand il fait 35 °C. Pratique, économique et durable, il coche beaucoup de cases pour les jardiniers responsables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : baumbad.es. Et vous, seriez-vous prêt à adopter cet anneau paresseux pour prendre soin de vos arbres tout l’été sans lever le petit doigt ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

