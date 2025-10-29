Ce geste totalement contre-intuitif qui fait exploser nos factures de chauffage

Alors que les factures de chauffage grimpent, chacun cherche à alléger la note. Découvrez l’astuce pour économiser la nuit sans commettre l’erreur qui ruine vos efforts.

Nathalie Kleczinski 29 octobre 2025
Une personne règle la température sur son thermostat.
Doit-on couper ou baisser le chauffage la nuit ? Quelle est la solution la plus économique ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne (retouche IA)

Avec l’arrivée de l’hiver, la peur de voir flamber les factures d’énergie refait surface. Entre la hausse des prix et la volonté de consommer plus intelligemment, nous sommes nombreux à chercher des solutions pour chauffer nos logements sans exploser le budget. Petits gestes, nouvelles habitudes, astuces malignes… tout semble bon à prendre pour alléger la note. Mais, parmi les idées reçues, il en est une qui revient souvent : couper le chauffage la nuit. Une méthode en apparence pleine de bon sens, mais qui pourrait bien être contre-productive. Et, en y regardant de plus près, l’ADEME est plutôt claire : la nuit, mieux vaut descendre la température à 17 °C dans les chambres, mais pas tout éteindre. Chez moi, le thermostat connecté fait tout le travail : il descend à 17 °C dans les chambres, puis remonte tranquillement à 20 °C vers 5 h, quand la maison s’éveille. Dans la salle de bain, même rituel : de 17 à 22 °C, histoire d’éviter la douche version « banquise polaire » ! Et, pour le reste de la maison, je passe de 21 °C à 19 °C de 21 h à 4 h du matin : une routine douce et économique. Alors ? La nuit, on l’éteint le chauffage ou non ? Décryptage.

Pourquoi certains ont-ils froid malgré un bon chauffage ?

Même avec un système performant, il arrive que le froid s’invite chez soi. Dans bien des cas, le problème vient de courants d’air ou d’infiltrations souvent négligés. Ces petites failles dans l’isolation suffisent à faire chuter la température d’une pièce et à ruiner le confort nocturne. Les causes sont multiples : joints usés, fissures dans les murs, portes mal ajustées ou encore prises électriques mal étanches. L’air froid s’infiltre et le chauffage doit compenser. Résultat : consommation en hausse, confort en baisse. Avant d’accuser votre chaudière, il vaut mieux traquer ces fuites d’air. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, quelques vérifications simples peuvent faire la différence sur votre facture.

Une personne règle son chauffage.
Comment réaliser des économies de chauffage ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Ce qu’il faut savoir avant de baisser le chauffage la nuit

Selon le baromètre du Médiateur national de l’énergie, sept Français sur dix ont vu leur facture d’électricité grimper en 2024. Beaucoup réduisent donc le chauffage, quitte à frissonner sous la couette. Pourtant, couper totalement la chaleur n’est pas toujours rentable. Ainsi, le site Qualitel rappelle qu’un grand écart de température entre le jour et la nuit entraîne une surconsommation au redémarrage. Le chauffage doit « rattraper » plusieurs degrés perdus, ce qui annule souvent les économies espérées. D’ailleurs, même l’ADEME explique que baisser de 1 °C permet déjà 7 % d’économie, sans les inconvénients du grand froid nocturne. Mais, elle ne conseille pas de couper son chauffage la nuit.

Couper totalement ou simplement réduire en cas d’absence ?

Dans cette configuration d’absence, tout dépend du type d’installation. Un radiateur électrique moderne peut redémarrer sans trop consommer, tandis qu’un système à eau chaude relié à une chaudière mettra bien plus de temps à retrouver la bonne température. Dans ce cas, mieux vaut simplement réduire de quelques degrés au lieu de tout éteindre. L’essentiel est de garder une température stable et d’assurer une bonne isolation. Une maison bien étanche permet au chauffage de travailler moins, donc de consommer moins.

Une personne allume son chauffage avec une tirelire dessus.
Couper ou baisser le thermostat de ses chauffages la nuit, quelle solution est la meilleure pour votre budget ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Éventuellement, un thermostat programmable ou connecté peut vous aider à gérer automatiquement ces baisses nocturnes, sans que vous ayez à y penser. Alors, seriez-vous prêt à revoir votre façon de chauffer la nuit pour éviter que votre facture s’enflamme ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

