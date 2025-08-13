Ce mode du lave-vaisselle est très économique, mais encore faut-il l’utiliser correctement

Mode éco du lave-vaisselle : miracle pour la facture ou piège à résidus ? On vous dit tout, expériences à l’appui.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 13 août 2025
0 2 minutes de lecture
Le mode éco d'un lave-vaisselle.
Utilisez-vous le mode éco de votre lave-vaisselle de la bonne façon ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Avec la flambée des prix de l’énergie que nous connaissons depuis quelques années maintenant, chaque kilowatt économisé compte. C’est sans doute pour cela que le mode éco de nos lave-vaisselles séduit de plus en plus. Sur le papier, il coche toutes les cases : consommation d’électricité réduite, facture allégée, planète un peu plus préservée. C’est aussi un argument de vente qui fait mouche à chaque fois, ou presque !  Dans mon cas, je l’utilise régulièrement sauf quand je dois laver les gamelles débordant de sauce ou la vaisselle ultra-grasse après un barbecue. Mais, est-ce vraiment une bonne idée de l’utiliser à chaque cycle ? Peut-on utiliser le mode éco à toutes les sauces, ou doit-on l’utiliser avec parcimonie ? Réponses dans cet article.

Pourquoi le mode éco séduit autant ?

Un lave-vaisselle consomme surtout de l’énergie pour chauffer l’eau. Le mode éco joue sur ce point : il chauffe moins fort, mais plus longtemps. Résultat, un cycle peut durer 2 à 3 heures (voire plus dans certains cas, comme chez moi où il dépasse allègrement les trois heures), toutefois consomme jusqu’à 45 % d’électricité en moins par rapport à un programme intensif. Dans la pratique, on obtient une vaisselle tout aussi propre, avec parfois un petit bémol : elle ressort moins sèche qu’avec un programme « auto » ou classique. C’est le prix à payer pour faire baisser sa facture et son empreinte carbone. D’autant que, cette logique ne se limite pas aux lave-vaisselles : machines à laver, sèche-linge ou encore chauffe-eaux proposent aussi ce mode intelligent.

Infographie : avantages, inconvénients et astuces pour bien utiliser le mode éco de votre lave-vaisselle.
Infographie : avantages, inconvénients et astuces pour bien utiliser le mode éco de votre lave-vaisselle. Crédit infographie : neozone.org

Les limites à connaître

Si le mode éco est parfait pour un usage régulier, il ne faut pas en faire une exclusivité. L’eau moins chaude nettoie certes, mais ne dégraisse pas aussi bien les recoins cachés de l’appareil. Les spécialistes conseillent un à deux cycles classiques par mois pour éviter l’accumulation de saletés et prolonger la durée de vie de la machine. J’ai pu le constater moi-même : après plusieurs cycles éco consécutifs, les filtres et joints avaient besoin d’un bon décrassage. Et lorsque l’on est six à table midi et soir, patienter plus de trois heures avant de pouvoir vider la machine n’est pas toujours compatible avec un emploi du temps serré.

Un lave-vaisselle ouvert avec de la vaisselle sale.
Rincez-vous votre vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Cycle éco vs cycle rapide – comparatif express

Critère Cycle Éco Cycle Rapide/Auto
Durée 2 h à 3 h (parfois plus) 15 min à 1 h 30
Température eau Basse, montée progressive Plus élevée, chauffage rapide
Consommation Jusqu’à 45 % d’électricité en moins Plus élevée
Séchage Moins performant Plus efficace
Entretien machine Peut laisser graisses/résidus Dégraissage plus efficace

Astuces pour profiter au mieux du mode éco

Pour que le mode éco tienne toutes ses promesses, quelques gestes simples s’imposent :

  • Remplir complètement le lave-vaisselle avant de lancer le cycle.
  • Alterner avec un programme chaud une à deux fois par mois.
  • Utiliser des produits efficaces à basse température.
  • Profiter des heures creuses pour réduire encore la facture.
  • Lancer un lavage à vide avec vinaigre blanc et bicarbonate pour entretenir l’appareil.
Un lave-vaisselle vide.
Le programme éco n’a pas que des avantages, il ne nettoie pas aussi bien les parois de votre appareil. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Adopter ces habitudes permet non seulement d’optimiser l’efficacité du mode éco, mais aussi de prolonger la durée de vie de l’appareil tout en évitant les mauvaises surprises. Pour conclure, je dirais que l’entretien régulier est aussi important que le choix du programme. Et vous, utilisez-vous le mode éco de votre lave-vaisselle à chaque cycle ou préférez-vous alterner selon vos besoins ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 13 août 2025
0 2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page